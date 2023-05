Marido que matou ex-esposa a facadas na frente dos filhos é preso em Tucuruí

Um homem, suspeito de matar a ex-esposa na frente dos filhos, foi preso na sexta-feira (26), por volta de 10h, na cidade de Tucuruí, no sudeste do Pará, depois de um trabalho de investigação da Polícia Civil de Marabá. O crime foi cometido em 16 de abril de 2022, em Marabá. Desde então, o sujeito era procurado pela polícia.

De acordo com os autos do processo, o homem matou a ex-esposa com diversos golpes de faca na frente dos três filhos do casal, na cidade de Marabá, por não aceitar o fim do relacionamento entre ambos.

Ele foi localizado mais de um ano depois do crime, utilizando um nome falso. Durante a busca pessoal, foi descoberto no Sistema de Segurança Pública que existia um mandado de prisão preventiva contra ele, expedido pela 1° Vara Criminal de Marabá. O elemento já respondia processo pelo crime de roubo em Tucuruí.

Segundo a Polícia Civil, a vítima já tinha uma medida protetiva contra o marido violento. Na época do crime, o homem fugiu para rumo ignorado. Ele será recambiado para Marabá, onde será levado ao Tribunal do Júri.