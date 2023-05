Homem é preso após furtos em três estabelecimentos comerciais no mesmo dia em Santarém

Suspeito de praticar vários furtos, Júlio César Quaresma Sena foi preso por volta das 23h30 da noite de sexta-feira, 26, em Santarém, no oeste do Pará. No mesmo dia, o homem foi flagrado por câmeras de segurança subtraindo bens em três estabelecimentos comerciais diferentes da cidade: uma panificadora, um restaurante e uma sorveteria.

A ativida de criminosa começou por volta de 6h de sexta, quando Júlio César foi até uma panificadora localizada na Av. São Sebastião para supostamente comprar pão. Na ocasião, ele acabou saindo do local com o celular de uma funcionária. Já por volta das 13h, ele se passou por cliente de um restaurante localizado na Av. Curua-Una, e furtou um celular que estava no balcão.

À noite, ele entrou em uma sorveteria e foi atendido por uma funcionária. Ele teria perguntado sobre o preço de 'um pote de sorvete'. Enquanto a trabalhadora o atendia, ele furtou um celular, avaliado em R$ 1.300 reais, que estava em uma das mesas.

A vítima do último furto denunciou o crime à Polícia que, então, iniciou as buscas. Os militares conseguiram identificar e capturar o suspeito em via pública, cerca de duas horas após o último furto. Na revista pessoal, foi encontrado com ele o valor de R$ 2.75 reais e 1 (um) papelote aparentando ser pedra de “crack”.

Júlio César foi apresentado na 16° Seccional de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.