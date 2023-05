Acusado de matar humorista paraense é condenado a 23 anos de prisão

O réu Lucas Rodrigues Barbosa foi condenado a 23 anos e quatro meses de prisão, em regime fechado, pela morte do influencer e humorista paraense Rodrigo Pereira de Carvalho, conhecido como Rodrigo Marques. O crime ocorreu em setembro de 2022, em Redenção, sul do Pará. O influencer foi morto com pedradas na cabeça. O acusado foi preso em Coração de Maria, na Bahia, onde ocorreu o julgamento de forma virtual.

A prisão de Lucas Barbosa aconteceu em 26 de setembro de 2022, em uma fazenda no município de Coração de Maria, distante 113 km de Salvador, capital baiana.As investigações indicaram que Lucas, na noite posterior ao crime, fugiu da cidade de Redenção e foi para o interior do estado da Bahia, passando a se esconder na fazenda de sua irmã. A operação, denominada “Sangue Frio”, envolveu policiais civis da Bahia e do Pará. Desde então ele está preso no Estado da Bahia.

VEJA MAIS

O réu nega a autoria do crime, porém, investigações realizadas pela Superintendência Regional do Araguaia Paraense, por meio da Delegacia de Polícia e da Delegacia de Homicídios de Redenção, com apoio do Núcleo de Investigação. Segundo a Polícia Civil, apontam que "diversas provas técnicas foram produzidas, as quais apontam e comprovam, sem dúvidas e questionamentos, a autoria delitiva como sendo de Lucas".

Como, em ocasião da morte, a vítima chegou a ter um relógio, dinheiro e um cordão de ouro subtraídos, o caso foi enquadrado como latrocínio.

O julgamento, que teve a sentença revelada na quinta-feira, 25, foi realizado de forma online, na Comarca do município de Coração de Maria. Testemunhas, acusação e defesa do réu foram ouvidas através de sistema de vídeo conferência. Estabelecida a sentença, seguindo os trâmites legais, Lucas deverá ser transferido para o presídio de Redenção, onde cumprirá sua pena.

O caso

O corpo de Rodrigo Marques foi encontrado na manhã do dia 4 de setembro de 2022, em um terreno baldio atrás de uma casa de festas, no setor Santos Dumont, em Redenção. O cadáver estava parcialmente despido e com diversas lesões no rosto e na cabeça, que ficou esmagada devido à violência brutal do crime. No local foi encontrada uma pedra com manchas de sangue, aparentemente usada para atacar a vítima.

Rodrigo Marques era muito popular na internet como humorista, youtuber, influencer e defensor dos direitos da causa LGBTQIA+.