Padrasto é preso por suspeita de estupro contra o enteado de 10 anos em Salvaterra

Um homem foi preso, na tarde desta sexta-feira (26), suspeito de estupro qualificado contra o próprio enteado, uma criança de 10 anos, em Salvaterra, Arquipélago do Marajó, no Pará. Segundo a investigação, os abusos eram realizados quando a mãe do menino saía para trabalhar.

A própria criança relatou com detalhes aos agentes os momentos de terror que vivia na presença do padrasto. Depois da denúncia, o pedido de prisão preventiva foi feito à Justiça e, após deferido, teve seu cumprimento concluído nesta sexta-feira, na comunidade Barro Alto, região de Salvaterra, para onde ele teria se escondido para não ser preso.

VEJA MAIS

O caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Salvaterra. O suspeito está à disposição do Poder Judiciário.

'Maio Laranja'

Ao longo do mês de maio, os órgãos de Segurança Pública do estado realizam diversas ações no âmbito da campanha “Maio Laranja”, mês dedicado ao combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes.

Casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes podem ser denunciados pela Central 190 e pelo Disque-Denúncia 181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.