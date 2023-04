Semana Santa: Terminal Hidroviário deverá receber 9 mil usuários para o Marajó

Cerca de 9 mil usuários deverão utilizar os serviços do Terminal Hidroviário de Belém, durante este período da Semana Santa. A estimativa foi divulgada, nesta terça-feira (4), pela Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH).

A CPH informa que os destinos mais procurados são municípios do Arquipélago do Marajó, como Soure, Salvaterra, Ponta de Pedras, Cachoeira do Arari e Santa Cruz do Arari, além do Porto de Camará, também no Marajó.

A movimentação de embarque de passageiros deverá se intensificar a partir desta quarta-feira (5) e na quinta-feira (6), aproveitando o feriado da Sexta-Feira Santa (7).

