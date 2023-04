Veja o que abre e o que fecha no feriado da Semana Santa em Belém

O feriado da Semana Santa será celebrado de quinta-feira (6) a domingo (9). Por ser considerado um feriado nacional, a Sexta-feira da Paixão (7) trará alteração no funcionamento de diversos órgãos públicos, bancos, estabelecimentos e shoppings centers da Grande Belém. Alguns setores terão expediente diferenciado, facultado ou seguirão sem qualquer alteração. Por isso, confira o que abre e o que fecha durante o feriadão:

Prefeitura de Ananindeua

A Prefeitura de Ananindeua, por meio do Decreto nº 1.163, publicado no Diário Oficial de 5 de abril de 2023, estabeleceu ponto facultativo no dia 6 de abril nos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta.

No entanto, com o objetivo de que o atendimento à população não sofra solução de continuidade, foram determinadas escalas de serviço nos órgãos e entidades das áreas de arrecadação, saúde pública, educação, trânsito e transporte públicos, limpeza pública e retirada de entulho, segurança pública e os espaços de visitação turística.

Espaços da Secult

Os espaços culturais administrados pela Secretária de Estado de Cultura (Secult) contarão com horários especiais entre sexta-feira (7) e domingo (9). Os museus e memoriais do Estado, Parque Cemitério da Soledade, Palacete Faciola e o Parque da Residência funcionarão de 9h às 16h, sexta-feira a domingo. Já o Theatro da Paz estará fechado na sexta e abrirá as portas somente no sábado e no domingo das 9h às 16h.

O Parque Belém Porto Futuro funcionará ao público de sexta-feira a domingo. com funcionamento de 16h às 22h. A Secult ressaltou que a entrada no espaço é até às 21h30. O Espaço Cultural de Icoaraci estará fechado na sexta, e reabrirá somente no sábado e no domingo, das 9h às 17h.

Governo do Estado

O expediente nos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Poder Executivo Estadual será facultativo nesta sexta-feira (7), a partir do Decreto n° 2.871, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), em edição extra, de nº 35.268, do dia 25 de janeiro de 2023.

Por isso, o expediente não sofrerá qualquer prejuízo, pois os órgãos e entidades das áreas de arrecadação, saúde pública, defesa social, parques, museus, teatros e espaços de visitação turística estabelecerão escalas de serviço, incluindo os equipamentos públicos administrados por organizações sociais mediante contrato de gestão.

Espaços culturais e turísticos

Os espaços culturais e turísticos administrados Organização Social Pará 2000 estarão abertos ao público, na Sexta-feira Santa. A Estação das Docas, no bairro da Campina; Mangal das Garças, no bairro da Cidade Velha; e o Parque Estadual do Utinga "Camillo Vianna", no bairro do Curió-Utinga, vão funcionar nos horários normais. Todos os espaços têm entrada gratuita.

Estação Cidadania

Na Sexta-feira Santa (7) os atendimentos estarão suspensos nas Estações Cidadania em Ananindeua, Belém, Parauapebas, Marabá, Santarém e Tucuruí. A medida está amparada pelo Decreto n° 2.871, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), em edição extra, de nº 35.268, do dia 25 de janeiro de 2023.

Os atendimentos serão retomados na segunda-feira (10), conforme o agendamento prévio e de acordo com os serviços oferecidos pelos órgãos parceiros nas Estações.

Prefeitura de Belém

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), tornou facultativo o expediente do próximo dia 6 de abril, em todas as repartições públicas municipais, com exceção de pessoal vinculado às unidades e serviços considerados essenciais no atendimento à população. A Portaria Nº. 942 /2023 – PMB, de 4 de abril de 2023, considera a necessidade de organizar e disciplinar o funcionamento dos órgãos e entidades integrantes da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, em função da Celebração da Semana Santa. O dia 7 de abril, Sexta-Feira da Paixão, é feriado municipal, conforme já previsto no Diário Oficial do dia 14 de fevereiro, por meio do Decreto Nº 106.179/2023.

Considera-se exceção o pessoal vinculado a unidades e serviços essenciais, como fiscalização e do Departamento de Feiras, Mercados e Portos, da Secretaria Municipal de Economia (Secon); das unidades que possuam urgência e emergência da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Central de Leitos, Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do Departamento de Vigilância em Saúde (DEVS), Hospital Geral de Mosqueiro, Central de Ambulância 192 (Samu), dos Hospitais de Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti e Humberto Maradei Pereira.

Também se enquadra como exceção as unidades que possuam urgência e emergência do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém (Iasb), os cemitérios municipais, Departamento de Resíduos Sólidos (DRES) da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), setores operacionais da Semob; serviços de proteção social especial de média e alta complexidades, setor de calamidade e emergência (Sicape), Unidades de Plantão da Funpapa e Conselhos Tutelares, serviços essenciais da Guarda Municipal de Belém, rede de abrigos e casa de passagem, serviço de acolhida em abrigo para crianças e adolescentes, mulheres vítimas de violência e adultos e famílias em situação de rua; e todo o pessoal sob o regime de escala de serviços.

No período facultado, os órgãos da administração direta e indireta do Município de Belém deverão designar servidores vinculados às suas áreas finalísticas, administrativa, financeira e contábil para responder às demandas em regime de plantão.

A sede do Banco do Povo de Belém não funcionará na Quinta e nem na Sexta-feira Santa. O Restaurante Popular Desembargador Paulo Frota funcionará normalmente até a quinta-feira (6), e ficará fechado na sexta (7).

Comércio

O Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas Belém) informou que o comércio funcionará normalmente nesta Sexta-feira Santa, conforme definido no acordo coletivo MR 001420/2023, entre a patronal e a categoria. Esse acordo atende tanto lojas de rua quanto shopping centers. Os horários de trabalho serão determinados por cada lojista.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que não haverá atendimento nas agências bancárias no feriados de Sexta-feira da Paixão. Como de costume, as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, assim como os canais digitais e remotos de atendimento (internet e mobile banking), tanto nos feriados quanto nos fins de semana.

Supermercados

O funcionamento dos supermercados da Grande Belém não terá restrição durante o feriado, segundo informou a Associação Paraense Supermercados (Aspas). No entanto, cada empresa poderá determinar o horário de funcionamento dos estabelecimentos.

Lotéricas

Conforme o Sindicato dos Empresários Lotéricos do Estado do Pará (Sinelepa), os pontos lotéricos só não abrirão na Sexta-feira Santa. Nos demais dias, as casas lotéricas estarão funcionando normalmente.

Correios

Durante a sexta-feira, o atendimento de pós-vendas da Central de Atendimento dos Correios - CAC estará disponível por meio do site dos Correios; no atendimento automatizado pelos telefones: 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100; e no chat do site. O atendimento dos operadores retornará às 8h, no próximo dia útil (08/04).

Shopping centers

Shopping Bosque Grão-Pará

(07/04)

Lojas: 11h às 21h

Entretenimento e Lazer: 11h às 22h

Praça de Alimentação / Quiosques de Alimentação: 11h às 22h

Restaurantes: conforme programação

Cinema e Teatro: conforme programação

Academia e Cross Fit: conforme programação

Boulevard Shopping

(07/04)

Lojas: 11h às 21h

Praça de Alimentação e Lazer: 11h às 22h

Restaurantes: 11h às 00h

Cinema: de acordo com a programação

Parque Shopping Belém

(07/04)

Lojas: 11h às 21h

Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h

Restaurantes: 11h às 23h

Cinema: de acordo com a programação

Castanheira Shopping

(07/04)

Lojas: 11h às 21h

Praça de Alimentação e Parque: 11h às 22h

Supermercado Líder: 07h às 22h

Academia e cinema: de acordo com a programação

Shopping Metrópole Ananindeua

(07/04):

Lojas: 12h às 22h

Praça da alimentação e lazer: 12h às 22h

Cinema: conforme programação

(09/04):

Lojas: 12h às 22h

Praça da alimentação e lazer: 12h às 22h

Cinema: conforme programação

Pátio Belém

Lojas: 11h às 21h

Praça de Alimentação: 11h às 22h

Pão com Arte: 8h às 21h

Smart Fit: 9h às 15h

Cinema: conforme programação

(*Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)