Chegada da Páscoa faz lojistas de Belém apostarem em ovos infantis para atrair público

A chegada da Páscoa deste ano tem levado lojistas de Belém a investirem em produtos voltados para o público infantojuvenil, a fim de alavancar suas vendas. De acordo com a Associação Paraense de Supermercados (Aspas), são esses produtos os responsáveis por cerca de 20% de todas as vendas do período. A nova “coleção” nas lojas traz temáticas de personagens como Harry Potter, Tom e Jerry, Ursinhos Carinhosos e Baby Looney Tunes, por exemplo, que incluem brindes como chaveiros, pantufas, pelúcias e até fones de ouvido.

Presidente da Aspas, Jorge Portugal afirma que o comportamento do mercado sempre foi este. “A Páscoa é sempre voltada para esse público, adolescente e criança, dificilmente é só para adultos, eles compram para as crianças. E se tem algo que vai agradar os pequenos são os personagens com temáticas de filmes e séries. Isso é tendência”, ressalta.

Segundo ele, “não resta dúvida” de que esse nicho alavanca as vendas em supermercados e lojas especializadas. “As compras são voltadas para a criançada, principalmente até 10 anos, é o público maior desta faixa etária, que ama Harry Potter, Batman, Homem Aranha. Cerca de 20% das vendas vêm deles, o restante são ovos normais”, declara Portugal. Em sua empresa, ainda está sendo montada a área de exposição dos produtos, mas ele garante que haverá muitas opções infantojuvenis.

Loja especializada

Em um estabelecimento de Belém, de uma marca nacional localizada no shopping Boulevard, os produtos já estão à mostra e disponíveis para compra. Nas prateleiras, a reportagem observou que os itens voltados para crianças e adolescentes vão desde pelúcias e pantufas nos ovos de Páscoa, até produtos mais desenvolvidos, como um que vem com fones de ouvido como brinde; outros contam com bolas e almofadas.

O destaque deste ano, no entanto, serão as coleções do Harry Potter, Ursinhos Carinhosos e Tom e Jerry, que ainda não chegaram, mas já têm fila de espera. A gerente da loja, Evellayne Barbosa, diz que, na verdade, as linhas infantis atraem tanto as crianças como os próprios adultos que são fãs dos personagens. Também por isso, ela acha que as vendas ficarão acima de anos anteriores.

“Quem não quer agradar o filho, né? A mãe não resiste. Com certeza, vai alavancar bastante as nossas vendas com a linha infantil, será um ótimo percentual das compras. Neste ano investimos bastante nesses produtos, até porque vêm novidades, assim como todo ano”, comenta.

Economia

Para fugir das tentações de lojas e supermercados, a advogada Daniela Salviano, de 45 anos, opta por atrair a atenção do filho, de 15 anos, de uma maneira diferente: produzindo os próprios ovos de Páscoa. Além de economizar, o objetivo da mãe é criar memórias afetivas no processo, e também tem o objetivo pedagógico de ensinar mais sobre a data. Mas, se o jovem gostar de algo e o preço for acessível, a mãe costuma dar um crédito. Se estiver dentro do valor de sua mesada e ele gostar muito, pode adquirir, mas Daniela explica que não haverá mesada extra.

“O Davi é muito desprendido disso tudo. Nunca exigiu. Sempre ensino sobre a importância de economizar, até para imprimir uma certa responsabilidade financeira e não promover consumo - princípios de educação financeira, que é a regra. Trago isso como pilar de vida e equilíbrio no consumo. Isso faz total sentido nos dias atuais em que o consumo está em todo lado. Qualquer celebração traz essa carga de consumo. Cabe aos pais desconstruir isso priorizando um consumo consciente, com produção caseira e preços acessíveis”, opina a mãe.