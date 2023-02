Semana Santa em 2023: saiba quando será e que dias são considerados feriados

A Semana Santa em 2023, ocorrerá no início do mês de abril. Ela inicia no Domingo de Ramos, no dia 02 de abril, e termina na Páscoa, que será no dia 08 de abril. Nesse período, contam como feriado a sexta-feira (07/04), conhecida como Sexta-Feira da Paixão, e o domingo de Páscoa.

Confira a lista de feriados e pontos facultativos no Pará para o ano de 2023:

07 de abril (Sexta-feira) - Paixão de Cristo;

09 de abril (domingo) – Páscoa;

21 de abril (sexta-feira) – Tiradentes;

1º de maio (segunda-feira) - Dia do Trabalho;

08 de junho (quinta-feira) - Corpus Christi;

15 de agosto (quinta-feira) – Adesão do Pará à Independência

7 de setembro (quinta-feira) - Independência do Brasil;

12 de outubro (quinta-feira) – Dia de Nossa Senhora Aparecida;

26 de outubro (segunda-feira) – Recírio (feriado até 12h)

2 de novembro (quinta-feira) – Finados;

15 de novembro (quarta-feira) - Proclamação da República;

08 de dezembro (sexta-feira) – Dia de Nossa Senhora da Conceição;

24 de dezembro (domingo) - Véspera de Natal;

25 de dezembro (segunda-feira) – Natal;

31 de dezembro: (domingo) - Véspera do Ano Novo.

VEJA MAIS

O que é a Semana Santa

A Semana Santa é uma das celebrações religiosas mais importantes do calendário cristão. Ela começa no Domingo de Ramos (02/04), quando marca a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém montado em um jumento, e termina no Domingo de Páscoa, que celebra a ressurreição de Jesus Cristo, que este ano cairá no dia 08 de abril.

Durante a Semana Santa, os cristãos do mundo todo participam de diversas cerimônias e rituais religiosos, que relembram os últimos dias de Jesus na Terra. As celebrações incluem procissões, missas, vigílias, jejum e abstinência de carne em alguns dias.

Na Quinta-feira Santa, é celebrada a Última Ceia de Jesus com seus discípulos, quando ele instituiu a Eucaristia. Na Sexta-feira Santa, é lembrada a crucificação de Jesus e sua morte na cruz. É um dia de silêncio e reflexão para os fiéis, que costumam participar de procissões e missas. Já no Sábado de Aleluia, é realizada a Vigília Pascal, que celebra a ressurreição de Jesus Cristo.

Independentemente da tradição ou crença, a Semana Santa é um momento de reflexão e renovação espiritual para muitos cristãos ao redor do mundo. É um tempo para celebrar a vida, a esperança e o amor divino, que é o verdadeiro significado da ressureição de cristo.