Como perder caloria do chocolate; veja receitas de detox para emagrecer

A páscoa passou e depois dela, muitas vezes, fica o arrependimento e mal estar por ter exagerado no chocolate. O corpo e, principalmente, o estômago mostram alguns sinais de que o grande consumo de açúcar pode ter prejudicado o organismo e ainda contribuído no ganho de algumas calorias. Para ajudar a desintoxicar o organismo e manter a boa forma, o Grupo Liberal preparou algumas dicas. Confira receitas de detox para emagrecer e perder caloria do chocolate.

Um dos maiores aliados para quem exagerou no doce, mas quer manter a boa forma e limpar o organismo, são os sucos detox. Feitos de frutas e vegetais que possuem propriedades antioxidantes e diuréticas, eles melhoram o funcionamento do intestino e, ainda, contribuem para a diminuição da retenção de líquidos. No entanto, para realmente ter um “efeito” emagrecedor, precisam ser combinados com uma dieta balanceada.

Suco verde de couve, pepino e limão

A couve e o pepino possuem propriedades diuréticas e cada copo de 250 ml desse suco tem aproximadamente 125 calorias.

Ingredientes

1 folha de couve;

suco de ½ limão;

1/3 de pepino com casca;

1 maçã vermelha com casca;

150 ml de água de coco.

Modo de fazer

Lavar bem a couve, o pepino e a maçã. Cortar a maçã e o pepino em cubos e colocar no liquidificador. Adicionar os demais ingredientes ao liquidificador e bater por 2 minutos. Coar e beber a seguir, de preferência sem açúcar. Este suco pode ser preparado e armazenado em garrafa ou outro pote bem vedado e mantido sob refrigeração por até 6 horas.

Suco de couve, beterraba e gengibre

O pepino e a couve ajudam a eliminar o excesso de líquido corporal e o gengibre acelera o metabolismo, ajudando na queima de gordura e no emagrecimento. Cada copo de 250 ml desse suco contém aproximadamente 100 calorias.

Ingredientes

2 folhas de couve;

1 colher de folhas frescas de hortelã;

1 beterraba pequena;

1/2 pepino com casca;

1 colher de café de gengibre fresco ralado;

1 copo de água.

Modo de fazer

Lavar bem as folhas de couve, as folhas de hortelã, a beterraba e o pepino. Descascar a beterraba. Cortar a beterraba e o pepino em cubos e levar ao liquidificador. colocar os demais ingredientes no liquidificador e bater por 3 minutos. Coar e beber a seguir. É recomendado tomar esse suco sem adicionar açúcar ou adoçante. Este suco pode ser armazenado em um recipiente bem vedado e mantido sob refrigeração por até 6 horas.

Suco detox de tomate e limão

O limão é uma fruta com propriedades diuréticas, que auxilia na perda de peso. Cada copo de 250 ml desse suco tem aproximadamente 30 calorias.

Ingredientes

150 ml de suco de tomate pronto e natural;

25 ml de suco de limão;

Água com gás.

Modo de fazer

Misturar os ingredientes em um copo, adicionar pedras de gelo a gosto e servir. Por conter vitamina C, este suco pode ser preparado e armazenado em um recipiente bem vedado e mantido sob refrigeração por até 6 horas.

Suco de limão, laranja e alface

Este suco é rico em água e fibras, que favorece a eliminação do excesso do líquido corporal e o controle da fome, evitando a ingestão excessiva de alimentos e ajudando no emagrecimento. Cada copo de 250 ml desse suco contém aproximadamente 110 calorias.

Ingredientes

Suco de 1 limão;

Suco de 2 laranjas;

6 folhas de alface;

½ copo de água.

Modo de fazer

Bater no liquidificador todos os ingredientes, coar e beber a seguir, de preferência sem utilizar açúcar ou adoçantes. Este suco pode ser preparado e armazenado em garrafa ou outro pote bem vedado e mantido sob refrigeração por até 6 horas.

Sucos detox (Reprodução: Internet)

Suco detox de melancia e gengibre

A melancia é rica em água e a linhaça é rica em fibras, ajudando a desinchar e controlar o apetite. Cada copo de 250 ml desse suco tem aproximadamente 130 calorias.

Ingredientes

2 fatias de melancia sem caroço;

1 colher de chá de linhaça triturada;

1 colher de chá de gengibre fresco ralado.

Modo de fazer

Bater no liquidificador todos os ingredientes, coar e beber a seguir, sem adoçar. Este suco detox pode ser armazenado em um recipiente bem vedado e mantido sob refrigeração por até 6 horas.

Suco de abacaxi e couve

Por ser rico em água e frutas com propriedades diuréticas, este suco detox é uma ótima opção para incluir em uma dieta de emagrecimento. ​Cada copo de 250 ml desse suco contém aproximadamente 156 calorias.

Ingredientes

100 ml de água gelada;

1 rodela de pepino;

1 maçã verde com casca;

1 fatia de abacaxi;

1 colher de chá de gengibre ralado;

1 colher de sobremesa de sementes de chia;

1 folha de couve.

Modo de fazer

Bater no liquidificador todos os ingredientes, coar e beber a seguir, de preferência sem adoçar. Este suco pode ser preparado e armazenado em garrafa ou outro pote bem vedado e mantido sob refrigeração por até 6 horas.

Suco detox de melancia, caju e canela

A canela tem função termogênica que acelera o metabolismo e aumenta a queima de gordura corporal. Cada copo de 250 ml desse suco tem aproximadamente 83 calorias.

Ingredientes

1 fatia de média de melancia;

Suco de 1 limão;

150 ml de água de coco;

1 colher de café de canela;

1 castanha de caju.

Modo de fazer

Bater no liquidificador todos os ingredientes, coar e beber a seguir, de preferência sem adoçar. Este suco detox pode ser preparado e armazenado em garrafa ou outro pote bem vedado e mantido sob refrigeração por até 6 horas.

Suco detox de hibisco com morango

O chá de hibisco é um potente diurético, facilitando a eliminação do excesso de líquido corporal e ajudando no emagrecimento. Cada copo com 250 ml desse suco contém aproximadamente 21 calorias.

Ingredientes

1 copo de chá de hibisco;

5 morango.

Modo de fazer

Lavar os morangos, retirar as folhas, picar e colocar no liquidificador. Adicionar o chá de hibisco frio e bater tudo no liquidificador. Servir em um copo e beber em seguida, de preferência sem adoçar. Este suco pode ser preparado e armazenado em garrafa ou outro pote bem vedado e mantido sob refrigeração por até 6 horas.

Suco detox de maçã e morango

O suco de maçã e morango ajudam a fazer uma limpeza geral no organismo. A combinação de frutas ajudam no emagrecimento e a deixar a flora intestinal regulada. Cada copo dessa receita possui, aproximadamente, 30 calorias.

Ingredientes

3 maçãs com casca picadas

8 morangos (ou polpa congelada)

1 copo de água com gás gelada

Modo de fazer

Bata os ingredientes no liquidificador e sirva imediatamente. Este suco pode ser preparado e armazenado em garrafa ou outro pote bem vedado e mantido sob refrigeração por até 8 horas.

Suco detox de abacaxi, ameixa e castanha-do-pará

O abacaxi e a ameixa são ricos em fibras e auxiliam o processo de digestão. Além disso, também ajudam a manter o organismo regulado e em dia.

Ingredientes

2 xícaras (chá) de abacaxi em pedaços

2 ameixas-pretas secas sem caroço

3 castanhas-do-pará

1 xícara (chá) de água mineral

Cubos de gelo (opcional)

Modo de fazer

Bata os ingredientes no liquidificador e sirva imediatamente. Este suco pode ser preparado e armazenado em garrafa ou outro pote bem vedado e mantido sob refrigeração por até 6 horas.