Dieta do chocolate para emagrecer: veja como funciona

A dieta do chocolate promete eliminar 5 kg por mês. O método de emagrecimento é indicado para quem gosta de doce, mas não quer abrir mão de manter uma boa forma e emagrecer. Na dieta, é permitido comer somente um quadradinho de chocolate amargo ou meio amargo por dia, principalmente após o café da manhã ou almoço. Veja como funciona a dieta e o que fazer para emagrecer comendo chocolate:

O que fazer para perder 5 quilos em um mês?

A dieta do chocolate é voltada para quem quer perder as “gordurinhas” em um mês. Apesar de ser permitido comer chocolate, desde que seja o chocolate amargo, a pessoa deve, primordialmente manter uma alimentação saudável aliada á prática de atividade física, como correr, pular corda ou praticar musculação.

Passo a passo: como fazer a dieta do chocolate?

Para emagrecer mesmo comendo chocolate, é preciso, antes de mais nada, fazer uma dieta balanceada e sem exageros, ou seja, comer somente um quadrinho de chocolate amargo ou meio amargo por dia, principalmente após o café da manhã ou almoço - e isso sem deixar de se alimentar bem.

Para isso, a indicação é procurar um nutricionista, que monte um plano alimentar que envolva um bom consumo de proteínas, vegetais, legumes e boas gorduras. Em entrevista ao portal Mundo Boa Forma, a especialista em Nutrição Esportiva, Patrícia Leite, deu dicas de como montar um cardápio alimentar para a dieta. Confira:

Cardápio completo da dieta do chocolate:

Café da manhã: Mingau com leite, banana e mel.

Lanche da manhã: Pedaços pequenos de chocolate amargo.

Almoço: Sopa minestrone (sopa italiana com grande variedade de legumes e arroz ou macarrão) com pão integral e queijo magro ralado.

Lanche da tarde: Iogurte com morango e chocolate amargo ralado.

Jantar: Vegetais cozidos ao vapor, salada de lentilha e frango.

O que é permitido na dieta do chocolate?

A nutricionista Patricia Leite afirma que, além de comer dois “quadradinhos” de chocolate amargo ao longo do dia, também é permitido na dieta comer alimentos integrais, frutas e legumes, como por exemplo:

Espinafre;

Tomate;

Abobrinha;

Berinjela.

Quais são os benefícios da dieta do chocolate?

O cacau, um dos maiores componentes do chocolate, pode fazer inúmeros benefícios ao corpo humano. A fruta possui polifenóis, que são substâncias associadas à diminuição do apetite - o que evita comer descontroladamente- e também a regulação do armazenamento de gordura no corpo.

Além de perder peso, a dieta do chocolate pode ser uma ótima aliada para quem quer melhorar o metabolismo e os níveis de açúcar no sangue, combatendo o colesterol alto e a pressão arterial.

O que não se pode comer durante a dieta?

Quem estiver seguindo a dieta do chocolate para emagrecer deve evitar tomar café, bebidas açucaradas, carnes gordas, alimentos ricos em sódio. Assim como deve-se evitar chocolates fracionados, chocolates recheados e chocolates hidrogenados.

É verdade que o chocolate emagrece?

Sim, o chocolate pode ajudar a emagrecer de inúmeras formas. Patrícia Leite explica que inserir o chocolate amargo em uma dieta equilibrada e saudável traz inúmeros benefícios, como melhorar o humor, contribuir para a sensação de bem-estar e também ajudar a queimar calorias.

Qual chocolate ajuda a emagrecer?

Nenhum alimento é capaz de fazer ninguém engordar ou emagrecer, por sua vez, o excesso pode causar a sensação de inchaço corporal e “mudar” os dígitos de balança. Mas, a maioria dos nutricionistas indicaram o chocolate amargo como a melhor opção para quem está de dieta. Isso porque, há uma maior concentração de cacau - e menos de açúcar - na composição do doce.

Dieta do chocolate faz?

Toda e qualquer dieta deve ser seguida sob a orientação de um nutricionista. E a dieta do chocolate não é diferente. Por isso, é fundamental se consultar com um profissional da saúde antes de escolher um plano alimentar.

* Atenção: Toda a dieta precisa ser prescrita por um profissional de nutrição. A falta de orientação adequada pode representar riscos graves à saúde. Procure orientação especializada para saber qual modelo funciona melhor para o seu organismo.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)