Dieta na Páscoa: como comer chocolate sem engordar? Veja quais são as dicas da nutricionista

A Páscoa está chegando. E, com ela, o medo que muitas pessoas sentem de não resistir às tentações dos ovos de Páscoa, doces e almoços deliciosos, e engordar. Mas, a boa notícia é que dá para aproveitar a Páscoa sem passar vontade e estragar a dieta para perder peso.

Basicamente, o segredo para “comer chocolate sem engordar” é manter o equilíbrio. Não sabe como? Veja quais são as dicas da nutricionista pós-graduada em Transtornos Alimentares, Giulia Priante:

O que fazer para não engordar na Páscoa?

A nutricionista Giulia Priante explica que para não engordar em datas comemorativas como a Páscoa, o ideal é que a pessoa tente manter o equilíbrio nas refeições do dia. Por exemplo, se for almoçar em churrasco, evite “beliscar” antes do almoço. E na hora de preparar o prato, faça combinações de carboidratos, como o feijão, o arroz, um pouco de farofa, com proteínas, como a carne vermelha, mas sem a famosa “gordurinhas".

Como comer chocolate e não engordar?

Para a nutricionista, comer chocolate em excesso, ou seja, uma barra ou um ovo de Páscoa, ambos inteiros, pode causar o mesmo efeito de consumir qualquer alimento em grande quantidade: o ganho de peso. Então, o ideal para não engordar seria dosar na quantidade do doce ingerido.

“O ovo de Páscoa não tem pernas [não vai fugir]. Pode comer um pouquinho a cada dia, invés de tudo de uma vez”, brinca Giulia.

Pode comer ovo de páscoa na dieta?

Giulia afirma que quem está de dieta pode, sim, comer ovo de chocolate na Páscoa. Mas, ela reforça que a quantidade "certa" para degustar o doce e inseri-lo em um plano alimentar deve ser indicada individualmente por um nutricionista.

Quanto um ovo de Páscoa engorda?

A nutricionista reforça que não há uma quantidade certa de ovos de Páscoa que se pode comer sem engordar. Isso porque nenhum alimento, por si só, tem a capacidade de engordar, sozinho, uma pessoa. Giulia orienta que o chocolate seja degustado com moderação por cada indivíduo.

Nutricionista Giulia Priante (Reprodução/ Arquivo pessoal)

* Atenção: Toda a dieta precisa ser prescrita por um profissional de nutrição. A falta de orientação adequada pode representar riscos graves à saúde. Procure orientação especializada para saber qual modelo funciona melhor para o seu organismo.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)