Brigacake: aprenda a receita e inove na sobremesa da Páscoa com R$ 25

A Páscoa está cada vez mais próxima, e se você quer entrar no clima da data festiva, além de conhecer uma nova sobremesa para inovar no almoço de domingo (17/04), aprenda a fazer a receita do brigacake. O doce, um brigadeiro com bolo de cenoura, ganhou “forma e sabor” pelas mãos da gastróloga e empreendedora do "Mundo Doce da Gabi", Gabriela Ágata.

VEJA MAIS

Nesta época festiva do mês de abril, a paraense, que trabalha há mais de um ano produzindo pães e bolos artesanais, trouxe a “nova” ideia de brigadeiro com o intuito de inovar no cardápio da loja. Apesar de não substituir os tradicionais ovos de Páscoa, o chocolate pode servir como uma opção de presente.

“O bolo de cenoura e o chocolate são os ingredientes que mais remetem à Páscoa. Além de ser uma opção [de presente] diferente, os brigadeiros com bolo de cenoura são verdadeiras delícias”, afirma a empreendedora. O custo total para fazer o brigacake é de em média R$ 25.

Brigacake é um brigadeiro feito com bolo de cenoura (Reprodução/ Instagram)

Saiba como fazer um brigacake:

Ingredientes

Para o brigadeiro:

395g de leite condensado;

200g de creme de leite;

50g de chocolate em pó.

Para o bolo de cenoura:

45ml de óleo;

110g de cenouras médias;

2 ovos;

200g açúcar;

210 de farinha de trigo;

7g de fermento em pó.

Modo de preparo

Do brigadeiro:

Coloque todos os ingredientes na panela e misture até ficar homogêneo; Mexa constantemente para não grudar na panela até dar o ponto de enrolar.

Do bolo de cenoura:

Em um liquidificador, adicione todos os ingredientes, exceto o trigo e o fermento; Bata tudo até ficar homogêneo; Depois de batido, adicione o trigo e o fermento nessa mistura e com um fouet ou uma espátula misture tudo; Unte uma forma e asse em um forno preaquecido a 180° C por aproximadamente 40 minutos.

Como montar um brigacake

Faça bolinhas do bolo de aproximadamente 5g e de brigadeiro bolinhas de aproximadamente 12g; Pegue a bolinha do brigadeiro e abra, adicione o bolo e feche a bolinha boleando os brigadeiros e por último passe no confeito de sua preferência.