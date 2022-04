Páscoa astrológica: descubra o ovo de chocolate perfeito para cada signo

A Páscoa está chegando e muitas pessoas estão buscando comprar ovos de chocolate para presentear quem gosta. Com tantas opções gostosas de recheios e sabores, adocicados ou amargos, fica difícil escolher qual é a melhor opção. Se você está com essa dúvida, saiba que a astrologia pode te ajudar a encontrar o ovo de Páscoa perfeito para cada signo. Confira:

Ovo de Páscoa que cada signo prefere comer:

Áries

Os arianos, por possuírem uma personalidade forte, vão fazer questão de ganhar um ovo de Páscoa com sabor marcante. O dark chocolate, ou chocolate mais escuro, com sabor amargo é uma ótima opção para agradá-los.

Ovo da Lacka 60 Cacau (Divulgação)

Touro

Os taurinos são apaixonados por comida e a época da Páscoa pode ser a predileta de muitos deles. Gulosos por natureza, eles vão preferir ovos “tamanho família”, independente do sabor.

Ovos de Páscoa de chocolate (Reprodução/ Redes sociais)

Gêmeos

Os geminianos adoram uma novidade. Então, que tal apostar em um Bentô Cake versão ovo de Páscoa? Você ainda pode mandar uma mensagem engraçada ou fofa. O que vale mesmo é abusar da criatividade.

Bentô Cake de ovo de Páscoa (Reprodução/ Redes sociais)

Câncer

Já os cancerianos preferem uma sobremesa mais delicada, como os ovos-mousse que são feitos com a casca de chocolate e o recheio de uma fruta. Uma boa combinação para apostar é a de maracujá com pedaços de chocolate.

Ovo de Páscoa de chocolate com recheio de mousse de maracujá (Reprodução/ Redes sociais)

Leão

Os leoninos são mais fãs de ovos de Páscoa tradicionais, como os feitos com chocolate ao leite ou com recheio de Nutella. Uma boa opção é comprar aqueles ovos artesanais, que são mais elaborados e com uma boa quantidade de recheio.

Virgem

Os virginianos curtem uma “perfeição” e, para agradá-los, você vai precisar unir perfeitamente dois recheios. Não se preocupe com a quantidade, porque o que vale para esse signo do zodíaco é a qualidade.

Ovo de Páscoa sabor Ninho e Nuttela (Reprodução/ Redes sociais)

Libra

A indecisão dos librianos pode dificultar na hora de agradar o paladar desse signo. A saída é apostar em ovos de Páscoa com dois recheios, como o chocolate ao leite e brigadeiro de morango.

Ovo de Páscoa sabor "Sensação" (Reprodução/ Redes sociais)

Escorpião

Os escorpianos já preferem sabores mais clássicos, como o chocolate Alpino. Seguindo essa dica, não tente “abusar” da criatividade e escolha um chocolate mais tradicional, como o ao leite.

Ovo de Páscoa de chocolate ao leite (Reprodução/ Redes sociais)

Sagitário

Os sagitarianos seguem o mesmo ritmo que os escorpianos. O chocolate ao leite é o ideal para agradar o paladar desse signo. Que tal presenteá-lo com o ovo de Diamante Negro ou da Lacka de choclate branco?

Capricórnio

Já os capricornianos adoram ousar nos sabores. Por isso, ovos de Páscoa com sabor de doce de leite ou bombom de uva podem fazer maior sucesso.

Ovo de Páscoa sabor "bombom de uva" (Reprodução/ Redes sociais)

Aquário

Os aquários fogem totalmente do tradicional. Por isso, você deve passar longe do chocolate, e apostar em algo novo, como aquele famoso ovo de empadão de frango.

Ovo de Páscoa de "empadão de frango" (Reprodução/ Redes sociais)

Peixes

Os piscianos são românticos e a “paixão” do signo também reflete no sabor que eles gostam nos ovos de Páscoa. Um ovo de red velvet, feito com creme de Ninho e um bolo de morango, é uma ótima opção.

Ovo de Páscoa feito com bolo de Red Velvet (Reprodução/ Redes sociais)

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)