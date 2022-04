Bentô Cake ganha versão ovo de Páscoa e vira sucesso de vendas; saiba como fazer

Não é novidade para ninguém que os "bentô cakes", o famoso minibolo com frases engraçadas e um desenho do meme Flork, conquistou os brasileiros e vem sendo a alternativa de bolo mais usada nos aniversários atuais. A moda pegou tanto que agora, com a chegada da Páscoa, o estilo virou tendência na produção de ovos e se tornou um verdadeiro sucesso de vendas.

Muito atenta às redes sociais, Lorena Tobelem, acompanhada da sua mãe Kate Tobelem e Leila Rocha, sócias na doceria Kate Cake, resolveram apostar na ideia do bentô cake e adaptar a tendência para os ovos de Páscoa vendidos no seu empreendimento. "A ideia do bentô ovo surgiu para acompanhar a tendência dos bentô cakes que estão em destaque agora nas mídias. Temos feito muitos bentô cakes diariamente, seja para homenagear, presentear, surpreender, anunciar gravidez. Fora que eles são um bolinho que tem uma proposta simples e descontraída, que caíram no gosto dos clientes. Então, trouxemos essa ideia para o ovo de Páscoa para fazer algo divertido e acompanhar a tendência", destaca Lorena. Segundo ela, diariamente, cerca de seis ou sete bentô cakes são encomendados no local.

O bentô ovo é uma opção para aqueles que querem presentear seus entes queridos na Páscoa. (Foto: Lorena Tobelem)

Já a proposta do ovo de Páscoa segue tendo o tamanho tradicional de 350g, com uma casca de chocolate e dois tipos de recheios que ficam a gosto do cliente: casadinho e brigadeiro. Por cima, as frases podem ser adaptadas para o gênero da festividade ou podem manter o estilo engraçado.

Saiba como fazer um bentô ovo caseiro:

Além da opção de ovos, os bentô cakes tradicionais também estão sendo vendidos com o tema de Páscoa, existe o ovo salgado de empada de frango cremoso, para quem não pode comer chocolate.

Ovo salgado de empada com frango cremoso. (Foto: Lorena Tobelem)

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)