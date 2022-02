Bentô cakes: confira 7 bolos de memes para se inspirar e dar de presente

Se você é um usuário assíduo das redes sociais, já deve ter visto alguém comemorando algum aniversário com o famoso "bentô cake", uma espécie de bolo de baunilha e chocolate decorado com frases. A tendência veio da Coreia do Sul e virou febre no Tik Tok e no Instagram nos últimos tempos. Já no brasil, os mini bolos ganharam um incremento típico dos brasileiros: os memes. Pensando nisso, listamos 7 bentô cakes para você se inspirar na hora de presentear alguém, confira.

Bolo "reage e bota um cropped"

Inspirado no meme "amiga, reage e bota um cropped", que insinua um "acorda pra vida", o bolo traz a mensagem inversa, confira.

Bolo cansei do cropped. (Reprodução)

Bolo inspirado no meme da galinha "eu sou patética"

Quem nunca viu a foto da galinha se olhando no espelho e afirmando "eu sou patética"? No exemplo, o bolo traz a mensagem "quem é minha guerreira?".

Bolo inspirado na galinha patética. (Reprodução)

Bolo dos formados

Sabe aquele amigo que vai se formar? O bolo da humilhação por um diploma é uma ótima alternativa para zoar e parabenizar os formandos.

Bolo dos universitários. (Reprodução)

Bolo da fofoqueira

Se tem uma coisa que todo mundo adora é se "edificar" com uma fofoca. O bolo é uma alternativa para presentear aquela (o) amiga (o) fofoqueira (o).

Bolo para os fofoqueiros de plantão. (Reprodução)

Bolo dos dorminhocos/cansados

Quer presentear alguém que adora dormir? O "há 27 anos com sono" é uma alternativa para brincar com os amigos. A frase pode ser alterada para "há 27 anos cansada".

Bolo para os cansados. (Reprodução)

Bolo do "amor e raiva andam juntos lado a lado"

Já ouviu aquele forró famoso que diz "amor e raiva andam juntos lado a lado?". Então, essa é uma opção para aqueles casais que vivem brigando, mas se amam acima de tudo.

Inspiração para os casais que adoram brigar e se amar. (Reprodução)

Bolo dos signos

Os amantes de astrologia podem usar uma característica do aniversariante para escrever no bolo. A dica abaixo é uma opção para os aquarianos, que nem sempre são "fofinhos".

Bolo da aquariana fofinha (Arquivo pessoal)

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)