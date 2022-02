Conheça os 'bentô cakes': o bolo com decoração de meme que virou modinha

Na internet a dificuldades da vida são usadas para dar boas risadas. Por exemplo, para parabenizar um formando, o meme “não fez mais que a sua obrigação”, é usado, ou para quando algo é cansativo de assistir, “era melhor ver o filme do Pelé” pode se encaixar. E como o mercado está sempre atento, os memes saíram da internet e viraram bolo. Claro, que tudo que pode virar "instagramável" cai no gosto do público.

Conhecidos como bentô cakes, eles são servidos em marmitas e possuem uma decorações de meme. As frases e desejos são os virais engraçados já conhecidos pelos internautas.

A porção do bentô cakes é individual, já que o bolinho tem 10 cm de diâmetro e 300g, mas para os mais "contidos", serve tranquilamente duas pessoas. As massas podem ser variadas, de acordo com o desejo do cliente, mas a decoração geralmente é feita com chantininho, que é o chantilly de leite em pó ou buttercream, que é creme de manteiga.

Há quem pense que a origem do bentô cakes é americana. O bolinho vem da Ásia. A palavra bentô é japonesa e significa 'marmita'. Porém, a estética dele é inspirada em bolinhos coreanos.

Nos Estados Unidos os bentô cakes também são bastante populares, por lá ele é pode ser chamado de lunch box cake, que significa bolo de lancheira.

A empresaria Roberta Chemelo, através da Chocomelo Doceria, já trabalha com os bentô cakes. Um dos memes mais pedidos é “rep bardei tiu iu”, com algumas variações.

“Geralmente eu vendo 15 por semana, mas isso está aumentando, por exemplo, hoje foram 11 pedidos”, explicou Roberta.