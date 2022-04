Páscoa: Confira qual é o chocolate mais saudável e como escolher

A escolha pelo melhor ovo de Páscoa para presentear os entes queridos é uma dúvida que sempre passa pela cabeça dos consumidores quando chega a semana da festividade. A vasta quantidade de opções, o preço e os componentes presentes no produto podem ser um fator crucial para a escolha do chocolate, principalmente para aqueles que não podem comer tanto açúcar ou até mesmo querem manter a dieta, mas sem deixar de saciar a vontade do doce. Pensando nisso, o oliberal.com listou qual é o melhor chocolate e como escolher o produto; confira.

Como saber qual chocolate escolher?

O ingrediente com maior benefício para a saúde é o cacau. Então, quanto mais cacau, melhor o produto. O fruto é rico em minerais, vitaminas e antioxidantes. Para os intolerantes e aqueles que possuem pele acneica, é recomendável fugir do chocolate ao leite, pois existem evidências de que os derivados do leite pioram a acne. Outra recomendação é analisar o teor de açúcar. Confira:

Poucos ingredientes (ideal apenas 2); Maior teor de cacau (portanto os amargos, acima de 70%); Maior teor de massa de cacau (cacau ou massa de cacau devem ser o primeiro item na lista de ingredientes); Menor teor de gordura; Ausência de aditivos e corantes.

Qual chocolate pode ser prejudicial?

O chocolate branco apresenta poucos benefícios para a saúde, devido a falta de cacau entre seus ingredientes. O chocolate é feito somente de manteiga de cacau, uma gordura extraída da fruta, acompanhada de leite e açúcar. Fique atento também ao chocolate light ou diet. O light tem cerca de 25% menos nutrientes, já o diet não tem nenhum. Um ovo de páscoa diet, por exemplo, apesar de não ter açúcar, possui muita gordura.

Existe chocolate saudável?

O chocolate amargo, que possui alta quantidade de cacau, é o mais saudável e indicado. O consumo moderado pode auxiliar na prevenção de doenças cardiovasculares, aumentar a serotonina e diminuir a ansiedade, além de ajudar na perda de peso devido à sua ação termogênica. “Quanto mais amargo e orgânico, mais benéfico será o chocolate. As maiores concentrações de flavonóides, substâncias com potente atividade antioxidante, se encontram principalmente nos chocolates com alto teor de cacau”, ressalta a médica Clarissa Borges. A quantidade indicada é de 30 gramas ao dia, correspondente a quatro quadradinhos de uma barra.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)