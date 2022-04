Símbolos da Páscoa e seus significados: entenda a história da data

A Páscoa é uma festividade muito aguardada pelos cristãos, pois relembra a crucificação e a morte de Jesus Cristo, além de comemorar a sua ressurreição no terceiro dia. Já para os judeus, a data serve para comemorar a liberdade conquistada pelo povo. Independente de qual significado tenha, a comemoração é realizada anualmente em uma data móvel, ou seja, não ocorre na mesma data no calendário todos os anos. Em 2022, a Páscoa vai ser comemorada no dia 17 de abril, por exemplo.

Para entrar no clima Pascal, a Redação Integrada do portal O Liberal.com, decidiu explicar a história da data e quais os significados dos principais símbolos, que envolvem a Semana Santa e a Páscoa. Entenda:

A origem cristã da Páscoa

Na tradição cristã, a Páscoa marca um dos momentos mais importantes para os católicos e evangélicos: a morte e ressurreição de Cristo. A própria Bíblia dá a entender que sem esse período, ou seja, a ressurreição de Cristo, a fé não teria sentido prático. Isso porque, por trás da morte dEle, há um sacrifício voluntário para salvar a humanidade de seus piores pecados, ganhando assim, uma segunda chance.

A Páscoa encerra a Semana Santa, momento no qual são relembrados todos os eventos que levaram à crucificação de Jesus Cristo. O Domingo de Ramos, que inicia as celebrações da Semana Santa, marca o retorno de Cristo à cidade de Jerusalém. Além dele, a Última Ceia, que teria acontecido durante a Quinta-Feira Santa, também serve como momento de reflexão para os católicos.

Foi durante a Última Ceia, que Cristo reuniu-se com seus discípulos pela última vez e os contou sobre a traição - cometida por judas Iscariotes - e a negação de Jesus - realizada por Pedro. Ainda na noite da Quinta-Feira Santa, ele foi preso e, no dia seguinte, condenado e chicoteado.

Ainda na Sexta-Feira Santa, são relembrados os momentos da crucificação e morte de Cristo. O sábado após a morte de Jesus ficou conhecido como “Sábado de Aleluia”, e o Domingo de Páscoa ficou marcado como o dia da ressurreição.

Conheça os principais símbolos da Páscoa e os seus significados

Coelho de Páscoa

Coelho de Páscoa (Reprodução/ Redes sociais)

O coelho de Páscoa tornou-se um dos maiores símbolos da comemoração. O motivo? Está ligada à memória afetiva de muitas crianças, que cresceram cercada de “coelhinhos”, entregadores de ovos de chocolate, tradicionalmente, no Domingo de Páscoa.

No catolicismo, a simbologia do coelho é entendida por meio da fertilidade, devido ao fato deste animal se reproduzir em grande ninhada, e dar uma ideia de “esperança de vida” na ressurreição de Cristo.

Ovo de Páscoa

Ovo de Páscoa (Reprodução)

Atrelado ao coelho estão os ovos de Páscoa. Esses alimentos representam o nascimento e, consequentemente, a vida. Em algumas culturas, além de entregar os ovos de chocolate a quem se gosta, é comum pintá-los com cores vivas e presentear, por vezes, até com imagens de Jesus e Maria.

Os ramos de palmeira

Procissão do Domingo de Ramos (Ary Souza/ Arquivo do Jornal O Liberal)

No Domingo de Ramos, durante a entrega de Cristo em Jerusalém, a estrada estava enfeitada com folhas de palmeira, para comemorar a sua chegada. Por isso, as folhas são usadas na decoração de igrejas católicas durante a comemoração da Semana Santa, como sinal de boas-vindas a Jesus.

Pão e vinho

Eucáristia, pão e vinho (Reprodução/ Redes sociais)

O pão e o vinho foram dois elementos presentes na Última Ceia. No catolicismo, simbolizavam, respectivamente, o corpo e o sangue de Cristo.

Círio Pascal

Círio Pascal (Reprodução/ Redes sociais)

É uma grande vela decorada com as letras gregas e ômega, que significam, respectivamente, “início” e “fim”, e são usadas durante as missas da Semana Santa.

O Peixe

É um símbolo de vida e usado pelos primeiros cristãos, no acróstico IXTUS - peixe em grego-, o que significa "Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador”. Também faz parte do ritual da Semana Santa comer peixe na Sexta-feira Santa para relembrar o ritual dos 40 dias de jejum de carne, seguidos pelos fiéis durante a Quaresma.

Cordeiro da Páscoa

Para os cristãos, Jesus Cristo é o “cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo” (Reprodução/ Redes sociais)

Um dos símbolos mais antigos de Páscoa que lembra a aliança de Deus com o povo judeu no Antigo Testamento. Na época, a Páscoa era comemorada com o sacrifício de um cordeiro. Já para os cristãos, Jesus Cristo é o “cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo”.

