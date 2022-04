Como emagrecer rápido e perder barriga sem dieta e com saúde

Para emagrecer rápido e perder barriga sem dieta e com saúde, é importante, antes de mais nada, fazer pequenas, mas significativas mudanças no estilo de vida, como iniciar a prática de exercícios físicos, se alimentar melhor e beber bastante água. Basicamente, a pessoa deve seguir diariamente uma rotina equilibrada. Quem conseguir seguir a risca as dicas para emagrecer pode eliminar até 2 kg por semana.

Confira dicas para emagrecer e perder a barriga com saúde:

É possível emagrecer de forma saudável (Reprodução/ Redes sociais )

Fazer atividade física regularmente

Quem quer perder peso precisa, primeiramente, se movimentar. Então, exercícios físicos, como andar de bicicleta, correr, caminhar ou fazer musculação são ótimos aliados no emagrecimento. Isso porque, ao forçar o organismo a “reagir”, você estará também eliminando as toxinas e queimando as famosas “gordurinhas”.

Veja outras atividades do cotidiano que podem fazer a diferença:

Começar subir às escadas invés de usar somente o elevador;

Sair para passear ou andar a pé durante trinta minutos todos os dias;

Descer um ponto antes do serviço ou da escola/faculdade e caminhar o restante do percurso.

Aprender a comer devagar

Você sabia que comer devagar pode ajudar o cérebro a acreditar que certa quantidade de comida é o suficiente? Então, respeitar a saciedade, além de mastigar muito bem, podem ser ótimos aliados no emagrecimento. Adotar uma dieta rica em proteínas, verduras, legumes, frutas e gorduras boas também é excelente para quem quer se sentir saciado sem precisar repetir o almoço ou o jantar.

Beber bastante água ao longo do dia

O ato de beber água entre as refeições pode ajudar a diminuir a fome, além de auxiliar na retenção de líquido corporal, o famoso “inchaço na barriga”. Isso porque, o corpo consegue produzir mais urina e eliminar todas as toxinas que prejudicam o emagrecimento.

O que beber para perder barriga?

A água por si ajuda bastante a manter o organismo saudável e “limpinho”. Mas, para quem não curte muito somente ela, beber água de coco, sucos naturais e chás não adoçados também podem ser boas opções.

O que evitar de beber?

Nutricionistas não indicam beber refrigerante, sucos de caixinha ou em pé, bebidas alcoólicas e achocolatados para quem quer emagrecer.

Quantos litros de água por dia temos que beber?

A quantidade de água ideal que é recomendada pelos nutricionistas varia entre 1,5 e 3 litros por dia.

Comer de tudo, mas sem exageros

Dietas restritivas são péssimas para quem quer emagrecer de verdade. De acordo com os nutricionistas, a restrição alimentar pode levar à compulsão. Então, o certo é comer uma grande quantidade de fibras, vitaminas, verduras, legumes e carnes vermelhas e brancas, assim como carboidratos, mas em quantidade certas e de preferência, prescritas por um profissional da saúde.

Outra dica valiosa é evitar ficar com fome, porque isso fará com que você se alimente de alimentos considerados nutricionalmente “ruins”, como biscoitos e sucos industrializados.

Veja dicas para comer saudável:

Escolha um alimento rico em carboidrato por refeição, de preferência batatas, arroz integral, feijão, grão-de-bico e a lentilha;

Não coma por emoção como a tristeza ou a ansiedade;

Coma sempre salada crua durante o almoço ou o jantar;

Use e abuse de frutas, legumes e verduras.

* Atenção: Toda a dieta precisa ser prescrita por um profissional de nutrição. A falta de orientação adequada pode representar riscos graves à saúde. Procure orientação especializada para saber qual modelo funciona melhor para o seu organismo.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)