Após o Carnaval, vendas de ovos de Páscoa devem crescer 6% no Pará

Os tradicionais ovos de Páscoa ainda não estão expostos nas prateleiras dos supermercados de Belém - geralmente, os empresários só focam nessa data após as folias de Carnaval -, mas devem movimentar vendas 6% superiores às registradas no ano passado, de acordo com a Associação Paraense de Supermercados (Aspas). O presidente, Jorge Portugal, dono de uma empresa em Belém, diz que as compras desses produtos já estão sendo feitas junto aos fornecedores e o estoque deve ser maior nessa Páscoa.

Agora, os produtos que já começam a ficar expostos não incluem ovos e chocolates, mas são temáticos dessa época, como formas e outros utensílios de cozinha que têm formatos de coelhos, por exemplo, ou os próprios animais de pelúcia. “Normalmente, começamos a colocar ovos de Páscoa nas lojas a partir do Carnaval. Mas os estabelecimentos já se preparam, estão garantindo o abastecimento, já fazem as compras, mas colocar na área de vendas mesmo só após as folias”, explica. Quanto aos preços, os reajustes devem ficar na casa dos 5%, na comparação com 2022.

Já em outro supermercado de Belém, o estoque deste ano deve ser menor, segundo o gerente Wanderley Cardoso. A loja ainda não tem exibição de ovos de Páscoa nas prateleiras e nem nos bastidores, e também ainda não recebeu a apresentação das marcas quanto aos tipos, preços e gramagem dos produtos, mas deve apostar na aquisição de ovos de nomes consolidados no mercado.

“Ainda não estamos com ovos em nosso estoque, e a tendência neste ano é diminuir a quantidade, devido ao reajuste dos valores. Não vamos estocar muito em nosso depósito e, sim, manter somente as quantidades que derem em nossa área de venda”, detalha. Mesmo com o estoque reduzido, no entanto, a expectativa é de vender todos os produtos nesta Páscoa.

As lojas que têm foco maior na venda de chocolates estão não apenas preparadas, mas com ovos de Páscoa expostos e à venda. É o caso de uma marca nacional localizada no shopping Boulevard, em Belém. A gerente da loja, Evellayne Barbosa, explica que, todos os anos, a empresa começa as vendas de Páscoa bem antes do restante do mercado. Neste ano, a exposição foi iniciada ainda mais cedo, e por isso ela espera que as vendas sejam maiores.

“Nossa expectativa é bem grande, já estamos vendendo nossos ovos, inclusive estão saindo bastante, estamos com quase todo nosso estoque aqui e nossas vendas já começaram. O que está sendo mais comprado é o kit infantil, que tem, além do ovo, brindes como almofada, chaveiro e pantufa. Os mais normais, voltados para o público adulto, devem sair mais perto da Páscoa, no fim de março e início de abril, quando as vendas são impulsionadas, de fato”, comenta. Os preços estão um pouco mais elevados que em 2022, segundo Evellayne, mas devido à alta de insumos no setor como um todo.