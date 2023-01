Qual a data do Carnaval 2023 e do feriado?

O Carnaval 2023 acontecerá nos dias 20 e 21 de fevereiro (segunda e terça-feira). A Quarta-Feira de Cinzas será no dia 22 de fevereiro. O Carnaval não é feriado, mas alguns empregadores costumam facultar a data.

Em Belém, o desfile oficial das escolas do 1º grupo acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro (sábado e domingo), antes, na sexta-feira (10), será a vez das escolas do 2º grupo.

O desfile das escolas de samba do grupo especial de São Paulo acontece nos dias 17 e 18 de fevereiro (sexta-feira e sábado).

Já o desfile oficial das escolas do grupo especial do Rio de Janeiro será nos dias 19 e 20 de fevereiro (domingo e segunda-feira).

Calendário

A data do Carnaval é definida a partir do feriado da Páscoa, que, este ano, será no dia 9 de abril. A Quarta-Feira de Cinzas acontece 46 dias antes da Páscoa.