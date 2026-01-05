Embaixada dos EUA alerta cidadãos sobre manifestações no Brasil contra ação na Venezuela

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil emitiu alerta aos cidadãos norte-americanos que residem no país sobre manifestações em protesto a operação dos EUA na Venezuela, que depôs o ditador Nicolas Maduro. Em nota divulgada em seu site nesta segunda-feira, 5, a embaixada pediu que os cidadãos evitem as áreas de manifestação e "exerçam cautela" em suas proximidades.

O documento afirmou que as autoridades de segurança pública brasileiras estão cientes sobre os protestos e monitoram a situação, cuja aglomeração costuma ser "pacífica e ordeira", mas alertou que "manifestações podem rapidamente tornar-se imprevisíveis".

A embaixada destacou os protestos previstos em frente à Embaixada dos EUA em Brasília e nos consulados localizados em Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, todos com início na tarde desta segunda-feira.

O órgão recomendou que norte-americanos evitem essas áreas, acompanhem a mídia para atualizações e "mantenham a discrição".

Outras manifestações de "natureza semelhante" são esperadas nos próximos dias, em diferentes locais do Brasil, acrescentou.