Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Ministros Haddad e Lewandowski pedem para sair do governo Lula

A informação foi divulgada nesta terça-feira (6)

O Liberal com informações da AE
fonte

Ministros Fernando Haddad e Ricardo Lewandowski. (Foto: Diogo Zacarias/ MF | Renato Araújo/ Câmara dos Deputados)

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e Fernando Haddad, do Ministério da Fazenda, pediram para deixar o cargo no país nesta terça-feira (6). O político Lewandowski informou a seus secretários no mês passado que deixaria a pasta em janeiro, o que se trata de mais uma entre várias baixas que o governo Lula deve ter em seu quarto ano de mandato, a meses das eleições.

Aliados do ministro diziam que ele estava cansado, com a sensação de ter feito tudo o que poderia fazer à frente do cargo, e que precisa ter mais tempo com a família, que sente a sua falta. Eles avaliaram que o último ano de mandato, em que as atenções da classe política se voltam para as eleições, é mais político e tem menor oportunidades para aprovar e implementar novos projetos.

Já o ministro Fernando Haddad também já havia avisado que pretendia deixar o cargo em fevereiro de 2026 com o propósito de ajudar na campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Expressei meu desejo de colaborar com a campanha do presidente Lula e isso é incompatível com a continuidade no ministério", disse o ministro a alguns jornalistas em Brasília no dia 17 de dezembro de 2025.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Haddad admite que Orçamento de 2026 tem desafios, mas defende que cumprimento é crível]]

image Lewandowski agora apoia recriação do Ministério da Segurança Pública e cobra mais recursos
O ministro afirmou que a mudança só fará sentido se vier acompanhada de uma ampliação do papel da União no combate à criminalidade e de um reforço significativo de recursos federais

image Lula deve convocar reunião de emergência após ataques dos EUA à Venezuela
Presidente foi alertado pela equipe presidencial e pode antecipar retorno a Brasília após ofensiva dos EUA na Venezuela

Legado de Haddad e Lewandowski

O secretário-executivo, Manoel Carlos de Almeida Neto, deve assumir ao menos interinamente. Há previsão da saída de outros secretários até o fim do mês. Lewandowski deixa como legado iniciativas na área da segurança, mas que não chegaram a ser aprovadas por completo no Congresso Nacional.

A mais importante delas, a proposta de emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, que amplia atribuições da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal para fortalecer o combate à criminalidade e constitucionaliza os fundos nacionais de fomento ao setor e o Sistema Único de Segurança Pública.

O projeto foi desidratado pelo relator Mendonça Filho (União-PE), que apresentou seu relatório em dezembro com mudanças drásticas em relação ao texto original e uma espécie de mistura do PL Antifacção em tramitação no Senado. O relatório do deputado prevê brecha para reduzir a maioridade penal, endurecimento penal contra faccionados e blindagem dos Estados contra a influência da União para direcionar políticas públicas - na contramão do proposto por Lewandowski.

Já o ministro Haddad iniciou com pouca aprovação do mercado, mas ao longo de sua permanência no Ministério da Fazenda ele conseguiu realizar a aprovação da reforma tributária do consumo, tópico que durou durante décadas por conta de conflitos de interesse setoriais e federativos. Na área fiscal, foi aprovada ainda uma agenda de revisão de renúncias fiscais e/ou baixa tributação de empresas e pessoas muito ricas, indo de fundos no exterior ao IRPF.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Justiça

Ricardo Lewandowski

ministério

saída

brasil

Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

saúde

Bolsonaro estava consciente e orientado após queda em cela, aponta relatório da PF

Defesa do ex-presidente pediu exames de imagem e neurológicos após despacho do ministro Alexandre de Moraes

06.01.26 19h59

Política

Federação de Municípios do Pará elege diretoria e prefeito de Breu Branco é o presidente

Flávio Mezzomo e diretores foram eleitos por aclamação nesta terça-feira (6)

06.01.26 19h58

Polícia Legislativa investiga ameaça de humorista a Nikolas Ferreira

06.01.26 19h22

Denarium alerta para risco de colapso em Roraima com possível nova onda migratória da Venezuela

06.01.26 16h12

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

POLÍTICA

Tarcísio celebra prisão de Maduro e manda indireta para Lula

O governador de São Paulo afirmou que a Venezuela 'venceu a esquerda' e que o Brasil também vencerá em 2026

03.01.26 16h36

CRISE

'Um erro não justifica o outro', diz Helder sobre ataque contra a Venezuela

O governador do estado do Pará classificou como retrocesso histórico

03.01.26 9h52

GERENCIAMENTO

Presidente Lula coordena reunião com ministros para tratar da situação na Venezuela

Durante o encontro, o ministro da Defesa informou que, até o momento, não há registro de movimentação anormal na fronteira entre o Brasil e a Venezuela

03.01.26 13h46

Eleições 2026

Calendário das eleições 2026: veja o que muda e os prazos até a votação

O presidente eleito tomará posse em 5 de janeiro de 2027, enquanto os governadores assumem no dia 6

03.01.26 16h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda