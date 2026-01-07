Anvisa proíbe venda de lotes de fórmula infantil da Nestlé no Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um comunicado nesta quarta-feira (7), no qual determina a proibição da comercialização, da distribuição e do uso de alguns lotes de fórmulas infantis das marcas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino, da empresa Nestlé Brasil. A suspeita é que os produtos tenham sido contaminados com uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus.

A bactéria produz a toxina cereulide, o que motivou a decisão. O consumo da toxina pode causar vômito persistente, diarreia ou letargia, que é a sonolência excessiva, lentidão de movimentos e raciocínio, e incapacidade de reagir e expressar emoções.

Veja quais lotes serão recolhidos:





Em nota, a Nestlé afirma que o Bacillus cereus, encontrado em matérias-primas e, ocasionalmente, em alimentos como leite e produtos lácteos, é um microrganismo que, normalmente, não tem impacto na segurança alimentar. A empresa reforça que, até o momento, nenhuma ocorrência confirmada de tais sintomas foi reportada à Nestlé em qualquer parte do mundo.

De acordo com a empresa, trata-se de um caso isolado e informou que aprimorou os seus protocolos de qualidade após o episódio.

*Com informações da CNN Brasil