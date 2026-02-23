Capa Jornal Amazônia
Brasil

Brasil

Cachorro impede furto em apartamento na Vila Olímpia (SP) e assusta invasor durante a madrugada

Segundo moradores, o mesmo homem também é suspeito de invadir outros dois prédios da zona sul da capital nos últimos três mes

Um cachorro impediu a ação de um invasor durante tentativa de furto em um apartamento localizado na Vila Olímpia, na zona sul da São Paulo, na madrugada de sábado (21). O suspeito foi registrado por uma câmera de segurança após acessar o imóvel pelo lado externo do prédio e fugir ao ouvir latidos vindos de um dos cômodos.

De acordo com moradores, dois apartamentos do edifício foram invadidos na mesma madrugada. No caso registrado em vídeo, o homem teria escalado a fachada do prédio para alcançar a sacada de um apartamento no quinto andar. As imagens mostram o momento em que ele entra na sala do imóvel e, em seguida, deixa o local rapidamente após se assustar com o barulho do animal.

A moradora do apartamento não percebeu a presença do suspeito no momento da invasão, mas comunicou o ocorrido à polícia posteriormente. Segundo relatos de vizinhos, a família solicitou atendimento policial, porém teria sido informada de que a equipe só poderia se deslocar caso o invasor ainda estivesse dentro do imóvel.

O mesmo suspeito também teria invadido um apartamento no segundo andar do prédio, que estava vazio porque os moradores viajavam. Segundo a proprietária, uma amiga foi ao local e constatou o desaparecimento de pequenos objetos, como uma aliança de ouro e possivelmente alguns cartões. Outros itens de maior valor, como videogame e celular, não foram levados.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o síndico do condomínio formalizou a comunicação do caso e que não houve registro de furtos nas áreas comuns do edifício.

A ocorrência foi registrada como violação de domicílio e dano no 96º Distrito Policial. As investigações seguem em andamento para identificar o responsável.

 

Brasil
