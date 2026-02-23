Soldado é preso após agredir mulher e policiais em estacionamento de supermercado em Vitória

Um soldado da Polícia Militar do Espírito Santo foi preso após agredir a companheira, também policial militar, e outros agentes durante uma confusão no estacionamento de um supermercado no bairro Jardim Camburi, em Vitória. O caso ocorreu na noite de sábado (21), após o desfile de um bloco de carnaval.

Segundo a corporação, o soldado Marcelo Ramos Araújo, de 32 anos, estava alterado quando foi abordado por uma equipe policial acionada para atender a uma ocorrência de briga generalizada no local. A vítima, de 27 anos, relatou que foi retirada à força do carro e agredida no rosto.

Ainda de acordo com a polícia, o militar desobedeceu às ordens da equipe e empurrou os agentes para continuar as agressões. Foi necessário o uso de bastão e spray de pimenta para contê-lo. Durante a abordagem, ele também ameaçou os policiais e, ao ser algemado, desferiu um soco no rosto de um sargento, quebrando os óculos do agente. O suspeito foi contido por quatro militares e sofreu escoriações durante a imobilização.

A mulher informou aos policiais que as agressões e ameaças seriam frequentes no relacionamento. Segundo o relato, o companheiro controlaria sua vida financeira por meio de intimidações e ameaças de morte ou de causar lesões permanentes. Parte dessas ameaças estaria registrada em mensagens de aplicativo.

Testemunhas, incluindo seguranças do estabelecimento, afirmaram que o soldado derrubou a vítima no chão e desferiu golpes contra a cabeça dela. Após o episódio, a policial apresentou marcas pelo corpo e manifestou interesse em solicitar medidas protetivas de urgência.

Por orientação do oficial de plantão, a arma funcional da vítima foi recolhida e entregue ao comando da unidade onde ela atua.

O suspeito foi encaminhado à Polícia Civil do Espírito Santo e autuado em flagrante por lesão corporal, injúria e ameaça no contexto de violência doméstica, além de ameaça, resistência e desacato. Após os procedimentos, ele foi levado ao presídio militar localizado no Quartel do Comando-Geral da corporação.

A Corregedoria da Polícia Militar do Espírito Santo informou que será instaurado Inquérito Policial Militar para apurar os fatos. O caso também será encaminhado ao Ministério Público Militar e à Auditoria de Justiça Militar, responsáveis pelo acompanhamento das medidas legais cabíveis.