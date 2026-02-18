Cadete do Exército é agredido e detido após assediar PM em bloco de Carnaval no Ibirapuera

O cadete do Exército que foi detido após a passagem de um megabloco de Carnaval, nesta terça-feira, 17, no Circuito do Ibirapuera, teria assediado uma policial militar destacada para atuar na segurança do evento.

A reportagem apurou que o militar jogava beijinhos e gestos de coração para a PM, que estava sobre uma plataforma de observação. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), ao ser abordado, ele investiu contra os policiais.

Um vídeo postado em redes sociais mostra um grupo de policiais militares agredindo o homem, só depois identificado como militar do Exército. A abordagem aconteceu por volta das 17 horas, após a dispersão de um megabloco. Depois de ser derrubado com um mata-leão, o homem foi algemado.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP) diz que não compactua com excessos ou desvios de conduta de seus agentes e informa que as imagens são devidamente analisadas. Diz ainda que, ao ser abordado, o homem se negou a apresentar documentação, ofendeu e investiu contra os policiais, tendo sido usadas técnicas de contenção (veja abaixo a nota na íntegra).

O Comando Militar Sudeste do Exército diz que não compactua com desvios da ética militar e abriu um processo administrativo para apurar a conduta do militar (veja a nota na íntegra).

O vídeo mostra os policiais aplicando um golpe de mata-leão no homem, que se debate. Outros agentes o seguram pelos braços e pernas, enquanto outros aplicam golpes com cassetete em sua barriga e nas costas. Ele recebe também socos e chutes. As imagens mostram ao menos cinco policiais agredindo o homem.

A abordagem aconteceu na Avenida Pedro Álvares Cabral, em área externa ao Parque do Ibirapuera, após a apresentação do bloco Solteiro não Trai, do cantor Gustavo Mioto. As imagens mostram que o jovem é abordado próximo das grades de contenção usadas no evento. O local ainda estava cheio de foliões. Após as agressões, um policial tenta manter os expectadores afastados.

Só depois, ao ser conduzido ao 27.o Distrito Policial, o homem foi identificado como militar do Exército. Os policiais, então, comunicaram a Polícia do Exército.

O que diz a SSP

"A SSP não compactua com excessos ou desvios de conduta de seus agentes e informa que as imagens são devidamente analisadas. A Polícia Militar informa que, na tarde desta terça-feira (17), durante a Operação Carnaval no Parque Ibirapuera, na zona sul da Capital, um homem foi detido após desacatar e agredir policiais militares que realizavam o patrulhamento no local.

O rapaz, posteriormente identificado como integrante das Forças Armadas, ofendeu verbalmente os agentes, se negou a apresentar documento de identificação e investiu fisicamente contra a equipe. Técnicas de contenção e algemas foram utilizadas para resguardar a integridade da equipe e do próprio abordado, que foi levado ao 27º Distrito Policial. A Polícia do Exército foi comunicada e tomou as medidas cabíveis."

O que diz o Exército

"O Comando Militar do Sudeste (CMSE) informa que acompanha o caso referente ao militar detido em 17/02, tendo a Polícia do Exército atuado em apoio à ocorrência. Será instaurado no dia de hoje (18) um processo administrativo para apurar a conduta do militar envolvido, que se encontra sob custódia no 8o Batalhão de Polícia do Exército, de São Paulo (SP). Este Comando não compactua com desvios de conduta e da ética militar, devendo adotar as medidas disciplinares cabíveis."