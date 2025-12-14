Capa Jornal Amazônia
Competição de comer melancia que terminou em morte dava batata frita como prêmio

Atividade recreativa ocorreu em resort no interior de São Paulo; testemunha afirmou que vencedor ganharia uma porção do alimento

Hannah Franco
fonte

Prêmio de disputa de melancia em resort era batata frita, diz testemunha (Divulgação/Thermas Resort)

Novas informações sobre a competição de comer melancia realizada em um resort no interior de São Paulo, que terminou com a morte de um hóspede de 37 anos, chamaram atenção nas redes sociais. Segundo relato de uma testemunha, o prêmio oferecido ao vencedor da atividade recreativa era uma porção de batata frita.

O caso aconteceu na tarde de quinta-feira (11), no São Pedro Thermas Resort, durante uma brincadeira chamada “Boca na Melancia”, que consistia em uma disputa para ver quem conseguia comer pedaços da fruta mais rapidamente, sem o uso das mãos.

De acordo com informações divulgadas pela CNN, uma hóspede que presenciou a cena afirmou que o homem se engasgou durante a competição. Ainda segundo o relato, o prêmio anunciado para quem vencesse a dinâmica seria uma porção de batata frita.

Conforme o depoimento, o participante começou a passar mal ainda durante a atividade e foi socorrido por guarda-vidas do resort, que iniciaram manobras de reanimação até a chegada do Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros informaram que foram acionados por volta das 16h40 para atender uma ocorrência de engasgamento. A vítima foi encaminhada com vida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Pedro, mas não resistiu.

Em nota, o São Pedro Thermas Resort confirmou a morte do hóspede, afirmando que ele sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto participava de uma atividade recreativa coletiva. O hotel informou ainda que prestou os primeiros socorros e acionou atendimento médico imediatamente.

