Brasil

Brasil

Jogo brasileiro coloca menino yanomami como herói da Amazônia; veja

Game foi desenvolvido pela UFSCar e usa a cultura indígena para ensinar alunos do ensino fundamental

Hannah Franco
fonte

Menino yanomami protagoniza novo jogo educativo brasileiro (Divulgação)

Um novo videogame brasileiro aposta na cultura indígena como ferramenta de educação e tem como protagonista um menino yanomami. Intitulado Eli e a Queda do Céu em Território Yanomami, o jogo foi desenvolvido pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e é voltado para estudantes do Ensino Fundamental 1.

O game é do tipo plataforma 2D e acompanha a jornada de Eli, um menino indígena que enfrenta seres malignos para proteger a Floresta Amazônica. A proposta é apresentar elementos da história, da cultura e da espiritualidade dos povos indígenas de forma lúdica e acessível para crianças.

A narrativa do videogame tem como base o livro A Queda do Céu: Palavras de um Xamã Yanomami, escrito por Davi Kopenawa em parceria com o antropólogo Bruce Albert. Apesar da inspiração, o jogo traz uma história original e personagens criados especialmente para o projeto.

O protagonista Eli, por exemplo, não existe na obra literária, mas foi desenvolvido com traços xamânicos e elementos característicos da cultura yanomami. O objetivo é aproximar o público infantil de temas indígenas sem descaracterizar os saberes tradicionais.

Para construir o universo do jogo, a equipe realizou uma ampla pesquisa bibliográfica e cultural sobre o povo yanomami, buscando referências geográficas, históricas e simbólicas.

Além de Eli, o jogo também apresenta Lia, uma menina xamã criada para reforçar a presença feminina na narrativa. A personagem surge nos momentos finais da história para ajudar o protagonista no confronto decisivo.

O jogo Eli e a Queda do Céu em Território Yanomami está disponível para download gratuito, permitindo que escolas, professores e famílias tenham acesso ao conteúdo educativo.

Palavras-chave

yanomami

videogame
Brasil
