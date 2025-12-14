Jogo brasileiro coloca menino yanomami como herói da Amazônia; veja

Um novo videogame brasileiro aposta na cultura indígena como ferramenta de educação e tem como protagonista um menino yanomami. Intitulado Eli e a Queda do Céu em Território Yanomami, o jogo foi desenvolvido pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e é voltado para estudantes do Ensino Fundamental 1.

O game é do tipo plataforma 2D e acompanha a jornada de Eli, um menino indígena que enfrenta seres malignos para proteger a Floresta Amazônica. A proposta é apresentar elementos da história, da cultura e da espiritualidade dos povos indígenas de forma lúdica e acessível para crianças.

A narrativa do videogame tem como base o livro A Queda do Céu: Palavras de um Xamã Yanomami, escrito por Davi Kopenawa em parceria com o antropólogo Bruce Albert. Apesar da inspiração, o jogo traz uma história original e personagens criados especialmente para o projeto.

O protagonista Eli, por exemplo, não existe na obra literária, mas foi desenvolvido com traços xamânicos e elementos característicos da cultura yanomami. O objetivo é aproximar o público infantil de temas indígenas sem descaracterizar os saberes tradicionais.

Para construir o universo do jogo, a equipe realizou uma ampla pesquisa bibliográfica e cultural sobre o povo yanomami, buscando referências geográficas, históricas e simbólicas.

Além de Eli, o jogo também apresenta Lia, uma menina xamã criada para reforçar a presença feminina na narrativa. A personagem surge nos momentos finais da história para ajudar o protagonista no confronto decisivo.

O jogo Eli e a Queda do Céu em Território Yanomami está disponível para download gratuito, permitindo que escolas, professores e famílias tenham acesso ao conteúdo educativo.