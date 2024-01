Pesquisadores lançam game brasileiro que mostra a cultura de indígenas do Amazonas

Pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) desenvolveram um game para computador que é ambientado na cultura povo indígena Maraguá, do Amazonas. “Kawã na Terra dos Indígenas Maraguá” aborda as tradições da etnia Maraguá além da defesa da Amazônia.

O jogo conta a história de um jovem indígena da irá passar pelo ritual Wakaripé. Esta tradição da tribo está relacionada a transação da vida do membro da tribo, que deixa de ser criança e se torna um homem. Esta transformação ocorre quando os meninos completam 10 anos e envolve a conclusão de desafios, que testam a bravura dos indígenas.

Quando completam 15 anos, os meninos que passaram pelo Maraguá precisam enfrentar um novo ritual, que é o mais desafiador do Gualipãg. Este novo teste é a passagem final para que os candidatos de tornem “caçador-guerreiro-chefe”.

Todo o jogo foi produzido no Laboratório de Pesquisa Linguagens em Tradução (Leetra) e é destinado para estudantes e educadores das escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental I. O objetivo dos desenvolvedores é promover práticas de alfabetização e letramento interdisciplinares.

Dentro das áreas de pesquisa do departamento estão o estudo de línguas e literaturas indígenas, bem como o letramento e a comunicação interculturais. Atualmente, o grupo está empenhado na adaptação de lendas indígenas para o formato de jogos digitais.

Quem é o povo Maraguá?

Os indígenas que aparecem no jogo representam a etnia Maraguá, que habita o Baixo Amazonas, às margens do rio Abacaxis, e está dividido em três aldeias no município de Nova Olinda do Norte, no Amazonas. Recentemente, as comunidades ribeirinhas e tradicionais que habitam a região (Munduruku e outros) foram vitimadas por ações ilegais de pesca.

A subsistência desses povos é baseada na caça e na pesca, e as tradições culturais incluem a arte de fabricar vasilhas de cerâmica, pinturas corporais e ritos de passagem para a idade adulta.

De acordo com os criadores do game, “Kawã na Terra dos Indígenas Maraguá” apresenta elementos culturais típicos da cultura tradicional dos indígenas, o que inclui elementos de lendas contadas por esta tribo amazonense.

Além disso, elementos que hoje fazem parte da luta política dos Maraguá em defesa de suas terras também estão presentes no jogo, bem como a luta global pela sustentabilidade do planeta e a preservação dos animais.

“Kawã na terra dos indígenas maraguá” pode ser baixado gratuitamente neste link. O jogo também está disponível para dispositivos com Android