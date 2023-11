Rockstar confirma lançamento do primeiro trailer do jogo GTA 6 para dezembro

A data de lançamento do primeiro trailer do "Grand Theft Auto (GTA) 6" foi anunciada pela empresa Rockstar, nesta quarta-feira (8).

A previsão é que o jogo seja divulgado em dezembro, mês em que a produtora proprietária da franquia de games completa 25 anos.

Segundo a Rockstar, a empresa está muito entusiasmada em informar que no início de dezembro será o lançamento do primeiro trailer do próximo Grand Theft Auto. "Esperamos muitos mais anos compartilhando essas experiências com todos vocês. Obrigado, Sam House," diz a empresa.

Além disso, a companhia também destaca que foi criada com base na ideia de que os videogames poderiam se tornar tão essenciais à cultura quanto qualquer outra forma de entretenimento. "Esperamos ter criado jogos que você ame em nossos esforços para fazer parte dessa evolução", declara a Rockstar.

Com uma série de memes já criados, fãs de todo o mundo comentaram a publicação da empresa dizendo que estão ansiosos para o trailer. "Vivemos o suficiente para ver o lançamento do GTA 6", disse um dos fãs.

Imagens vazadas

A Rockstar sofreu uma invasão de um hacker que vazou ilegalmente o conteúdo do GTA 6 em setembro de 2022. "Nós estamos extremamente desapontados de ter qualquer detalhe do nosso próximo game compartilhado com vocês desta forma", diz o comunicado postado no perfil do Twitter da empresa à época.

De acordo com a "Variety" e o site especializado PC Gamer, um usuário postou em um fórum dedicado ao jogo um arquivo de 3 gigabytes, que incluía 90 vídeos com imagens do "GTA 6". O hacker diz que vai ter mais vazamentos do material. "Recentemente, sofremos uma invasão de rede na qual um terceiro não autorizado acessou e baixou ilegalmente informações confidenciais de nossos sistemas, incluindo imagens de desenvolvimento inicial do próximo 'Grand Theft Auto', dizia ainda o comunicado.