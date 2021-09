Marvel’s Wolverine é anunciado para Playstation 5

Um novo jogo de super-heróis da Marvel está sendo desenvolvido e pegou os fãs de surpresa nesta quinta-feira (09). Durante o PlayStation Showcase foi anunciado o jogo Marvel’s Wolverine, produzido pela mesma desenvolvedora de Marvel's Spider-Man, a Insomniac Games.

O trailer é bem rápido e mostra Logan, o Wolverine, sentado em um bar totalmente destruído e cheio de pessoas jogadas no chão, quando alguém tenta pegar o homem que está sentado no bar pelas costas com uma faca, o carcamanho expõe suas garras.

O jogo que será para PlayStation 5 tem Brian Horton na direção criativa e Cameron Christian na função de diretor geral do jogo, ambos estiveram por trás do recém lançado "Marvel’s Spider-Man: Miles Morales", também foi desenvolvido pela Insomniac Games.

"No mesmo estilo dos nossos jogos do Spider-Man, temos como objetivo não apenas respeitar o que torna o personagem tão popular, mas também buscar oportunidades para tornar o jogo moderno e fazê-lo realmente representar o espírito da Insomniac. Embora o desenvolvimento de Marvel’s Wolverine esteja ainda muito no começo, pelo que vi de sua narrativa emocionante e jogabilidade que rompe limites (sacaram o trocadilho?), a equipe está criando algo muito especial", disse Ryan Schneider, da Insomniac Games.