PlayStation Showcase divulga trailer insano de Alan Wake 2

A espera dos fãs acabou! O trailer horripilante do survival "Alan Wake 2" será lançado dia 17 de outubro para consoles e PC. O filme foi apresentado em um trailer inédito de gameplay durante o PlayStation Showcase e confirmou o retorno da proposta sombria. Durante 13 anos, Alan esteve preso no Dark Place, local onde seus pesadelos e medos se manifestam como realidade ao seu redor. Destinado a escrever histórias para manter a sanidade, ele acaba criando um mundo de horror, sem saber que suas tramas se manifestariam para além do universo onde se encontra.

Nas imagens, os fãs podem observar que a Remedy implementará novas criaturas, cenários exploráveis e equipamentos de ação. Além disso, Sara Anderson é confirmada como personagem jogável, e deve dinamizar ainda mais a narrativa da campanha. Confira o trailer de Alan Wake 2:

Pré-venda de Alan Wake 2

A Remedy iniciou a pré-venda de Alan Wake 2 na PS Store. O game, que ficará disponível unicamente em formato digital, está disponível para compra antecipada em duas edições, com direito a benefícios adicionais para quem adquirir antes do lançamento.

