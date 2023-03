'Joel' dos games, Troy Baker estará no próximo episódio de ‘The Last of Us’; saiba quando

A primeira temporada de The Last of Us, série da HBO adaptada do jogo que leva o mesmo nome, está chegando ao fim, mas promete trazer muitas surpresas para os fãs que estão aguardando os dois últimos episódios. No oitavo episódio, que irá ao ar no próximo domingo (5), Troy Baker, artista que dublou o protagonista Joel no game, fará uma aparição como um dos sobreviventes do mundo pós-apocalíptico.

Segundo o portal TecMundo, Baker irá interpretar um personagem inédito na série, parte de um grupo que tentará ajudar Ellie (Bella Ramsay), que está passando por momentos desafiadores ao tentar manter Joel vivo.

A HBO já confirmou uma 2ª temporada de The Last of Us, que deve adaptar a segunda parte do produto da Naughty Dog. O último episódio da parte um irá ao ar no dia 12 de março.