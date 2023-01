Muçarela mofada vira 'queijo de pelúcia'; piadas citam lulu da Pomerânia e 'The Last o Us'

A fisioterapeuta Raquel Menezes, de Minas Gerais, gerou muito entretenimento a usuários do Twitter ao compartilhar uma porção de queijo muçarela que ela encontrou "perdida" na geladeira. Na foto publicada no perfil dela, a quantidade de fungos até parecia um bicho de pelúcia ou pêlo de um animal bem felpudo. Apesar de fofinho e engraçado, até mesmo tocar nos fungos que cresceram desordenadamente poderia ser perigoso. Nem é preciso dizer que é impróprio para o consumo. As informações são da CNN.

"Essa muçarela que ficou esquecida meio século no fundo da minha geladeira ainda está boa pra consumo não está?", brincou a fisioterapeuta. Imediatamente, uma avalanche de comentários trazia todo tipo de piadas sobre o "queijo de pelúcia". "Consumo? Amiga, você tem um pet aí. Se duvidar, isso é um lulu dsa Pomerânia já", disse uma seguidora de Raquel.

Citando o recente sucesso da adaptação de "The Last of Us" — jogo de videogame, transformado em série pela plataforma HBO Max, que traz um enredo sobre um futuro catastrófico após uma crise com fungos —, outro seguidor disse: "E assim começou o apocalipse em The Last of Us". E a fisioterapeuta replicou: "Foi sem querer, mas já me apeguei". E ainda, outra seguidora brincou: "Moça, se sair outra pandemia aí desse seu pote, eu vou fica MUITO chateada".

Ainda que a brincadeira tenha rendido mais de 124 mil curtidas e quase 14 mil comentário até este sábado (28), médicos destacam que há um risco imenso em consumir queijo e quaisquer outros alimentos mofados ou após o prazo de validade. Entre os perigos estão infecções e intoxicações. Os sintomas variam de dores abdominais, diarreia, vômitos, febre e, dependendo do grau, pode ocorrer hospitalização. Já algumas pessoas com alergias podem ter reaçõs respiratórios e irritação na pele.