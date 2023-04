Zé Trovão pede suspensão de jogos eletrônicos violentos no Brasil

O deputado Zé Trovão (PL-SC) fez um pedido ao Ministério da Justiça do governo Lula para que jogos eletrônicos com conteúdo violento sejam suspensos temporariamente no Brasil por 30 dias. A solicitação foi feita na segunda-feira (10) e cita o boato de que o autor do ataque à creche de Blumenau (SC), na semana passada, jogava videogame.

Zé Trovão sugeriu a suspensão temporária, pelo prazo de 30 dias, dos jogos eletrônicos e que haja “mecanismos de criminalização” de jogos eletrônicos violentos “que incitem qualquer comportamento fora do ambiente virtual”, bem como a suspensão da venda até que se conclua a investigação sobre a motivação do ataque na creche de Blumenau.

Parlamentar pede que Estado adote medidas regulatórias

Os mecanismos de criminalização seriam para quando forem encontrados conteúdos criminosos em computadores, como pedofilia, e que o Estado debata e adote medidas regulatórias para prevenir a violência na sociedade e garantir a segurança de crianças e adolescentes.

No pedido, o deputado ainda solicitou que o Ministro da Justiça, Flavio Dino, investigue a relação entre os jogos eletrônicos que incitam a violência, para identificar possíveis medidas que previnam a venda e uso deles.

A suposta ligação do criminoso com jogos eletrônicos surgiu na internet e não foi confirmada pela Polícia Civil de Santa Catarina. Pelo contrário, não foi encontrada nenhuma relação com jogos eletrônicos no celular do terrorista.