Mortal Kombat 1: novo trailer revela Reptile e velhos personagens

A Warner Bros. Games anunciou hoje Reptile, Ashrah e Havik como os mais recentes personagens jogáveis que se uniram à lista principal de lutadores em Mortal Kombat 1, o próximo capítulo da aclamada franquia de games desenvolvida pela premiada NetherRealm Studios.

Todos os três personagens, cada um oriundo de reinos diferentes, são exibidos em um novo trailer, intitulado “The Banished”, completo com uma demonstração da gameplay e mais elementos da história. Reptile, também conhecido como Syzoth, é um escravo reptiliano e metamorfo das margens de Exoterra, com a habilidade de expelir uma poderosa substância semelhante a um ácido nos oponentes. Ashrah é um demônio do Submundo que abandonou suas ideologias dominadas pelo mal e agora luta com uma adaga encantada em sua busca por redenção. E Havik é um rebelde anarquista do reino opressor de Seido, com a intenção de derrubar o regime de seu mundo enquanto aproveita um estilo de luta rasgador de membros único.

Sareena também pode ser vista no vídeo como uma nova Lutadora de Parceria, que pode ajudar durante as partidas com uma variedade de movimentos de suporte. Mortal Kombat 1 é o mais recente título da aclamada franquia de videogames Mortal Kombat, desenvolvida pela premiada NetherRealm Studios e apresenta um universo renascido e uma nova história com heróis e vilões icônicos como nunca vistos antes. O jogo traz um amplo elenco de lutadores lendários, com histórias totalmente novas, incluindo Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Shang Tsung, Johnny Cage, Kenshi, Smoke, Rain e muito mais, junto com um elenco adicional de Lutadores de Parceria, que podem ajudar durante as partidas.

Mortal Kombat 1 está previsto para ser lançado para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Steam e Epic Games Store) em 19 de setembro de 2023. Todas as pré-encomendas de Mortal Kombat 1 receberão Shang Tsung como um personagem jogável do jogo, e aqueles que encomendarem o jogo para PlayStation 5 ou Xbox Series X|S também receberão acesso ao Beta de Mortal Kombat 1, que estará disponível em agosto de 2023.