Enem: candidata encontra reportagem assinada por ela em questão: 'Fiquei com medo de errar'

A jornalista Thais Borges viralizou nas redes sociais após encontrar uma reportagem de sua autoria em uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O exame foi realizado no último domingo, 9 de novembro.

A questão de Ciências Humanas, número 48 do caderno branco, citava um trecho de um texto que ela escreveu em 2021 para o jornal Correio 24 horas. Ela já havia feito grande parte da prova quando se deparou com a referência.

Thais checou a referência e o nome do jornal onde trabalha. Ao conferir a autoria, percebeu que era seu próprio nome, "Borges T.". A repórter confirmou a autoria ao ler o conteúdo da questão.

Detalhes da Reportagem na Prova

O texto, escrito por Thais Borges em 2021, abordava o receio da população em relação a um novo apagão no Brasil. A reportagem foi publicada durante a pandemia de covid-19, após um blecaute afetar Salvador em setembro daquele ano.

Ao ler seu próprio texto na prova, Thais relatou uma mistura de nervosismo e surpresa. Ela sentiu vontade de rir e conversar, mas se conteve devido às regras do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A jornalista precisou de alguns minutos para se acalmar. Ela descreveu a situação como um "susto" e um "sinal" de que deveria ter ido fazer a prova. Durante este tempo, Thais buscou recuperar a concentração para prosseguir com o exame.

A Reação Emocional e a Estratégia na Prova

Após o momento de surpresa, Thais Borges decidiu deixar a questão sobre seu texto para o final da prova de Humanidades. Ela expressou receio de errar a pergunta, mesmo sendo a autora do conteúdo.

A jornalista gabaritou a questão 48, assinalando a alternativa B, conforme o gabarito oficial do Inep. Nas redes sociais, seu caso foi comparado ao de Caetano Veloso, que errou uma questão do Enem sobre uma música de sua autoria.

Thais diferenciou a situação, explicando que sua questão exigia conhecimento de conteúdo de geografia, além da interpretação textual. "O Caetano pode errar porque ele é Caetano. Eu estava ali realmente para o conteúdo", brincou a jornalista.

A Percepção da Jornalista e a Repercussão

A jornalista terminou a prova por volta das 17h30, mas esperou até as 18h30 para levar o caderno de questões. Ela revelou que não quis riscar a questão de sua autoria e planeja emoldurá-la como recordação. Thais considerou o momento especial em sua carreira e vida estudantil.

Thais Borges sempre almejou ter um texto citado em provas, desde os vestibulares regionais. A repercussão no Enem, considerado por ela uma "prova muito inteligente", superou suas expectativas.

A Conexão de Thais Borges com o Enem

A jornalista sempre demonstrou apreço pelo Enem. Ela estava inscrita na edição de 2009, ano em que o exame foi cancelado devido ao vazamento denunciado pelo jornal Estadão. O episódio resultou em mudanças nos procedimentos de segurança da prova.

Thais inicialmente não pretendia realizar a prova este ano, pois está em um "período sabático". Ela descreveu sua participação como um "sinal", apesar da relutância inicial em dedicar seis horas de seu domingo ao exame.

A repercussão do caso foi amplificada por um vídeo que Thais Borges compartilhou no TikTok, que alcançou 150 mil visualizações. No entanto, a jornalista afirmou ter se surpreendido mais com a repercussão jornalística.

Ela aguarda o segundo dia do Enem, em 16 de novembro, com questões de Matemática e Ciências da Natureza. A jornalista brincou sobre sua timidez, expressando a esperança de não ser reconhecida.