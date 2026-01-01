Capa Jornal Amazônia
Carros atolam na praia do Atalaia durante noite de Ano Novo em Salinas

Registros compartilhados nas redes sociais mostram motoristas e banhistas tentando retirar os veículos da areia fofa

O Liberal
fonte

Cena se repete todos os anos na praia do Atalaia (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Diversos carros ficaram atolados na faixa de areia da praia do Atalaia, em Salinópolis, na manhã desta quinta-feira (1º) de Ano Novo. Registros compartilhados nas redes sociais mostram motoristas e banhistas tentando retirar os veículos da areia fofa.

Vídeos feitos por frequentadores da praia mostram ao menos quatro carros presos em diferentes pontos, mas próximos uns dos outros. Nas imagens, é possível ver proprietários e banhistas se mobilizando para remover os veículos enquanto a maré avança e a areia cede com facilidade.

Apesar de ser uma situação recorrente nesta época do ano, o episódio voltou a chamar a atenção de quem estava no local para acompanhar a virada. O fluxo de muitas pessoas neste período é comum por conta do Réveillon.

Situações como essa se repetem quase todos os anos tanto no período de festas de fim de ano quanto nas férias de julho, quando o fluxo de visitantes aumenta significativamente. Nesses períodos, muitos veículos avançam sobre a faixa de areia.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), para que detalhem se atuam nestes casos. A reportagem aguarda retorno. Em nota, o Detran informa que, em caso de atolamento, o condutor é o principal responsável pelo veículo. O órgão esclarece ainda que os motoristas não respeitaram o horário da preamar nem os alertas para retirada dos veículos, feitos pelas equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e do Detran.

