Carros atolam na praia do Atalaia durante noite de Ano Novo em Salinas

Diversos carros ficaram atolados na faixa de areia da praia do Atalaia, em Salinópolis, na manhã desta quinta-feira (1º) de Ano Novo. Registros compartilhados nas redes sociais mostram motoristas e banhistas tentando retirar os veículos da areia fofa.

Vídeos feitos por frequentadores da praia mostram ao menos quatro carros presos em diferentes pontos, mas próximos uns dos outros. Nas imagens, é possível ver proprietários e banhistas se mobilizando para remover os veículos enquanto a maré avança e a areia cede com facilidade.

Apesar de ser uma situação recorrente nesta época do ano, o episódio voltou a chamar a atenção de quem estava no local para acompanhar a virada. O fluxo de muitas pessoas neste período é comum por conta do Réveillon.

Situações como essa se repetem quase todos os anos tanto no período de festas de fim de ano quanto nas férias de julho, quando o fluxo de visitantes aumenta significativamente. Nesses períodos, muitos veículos avançam sobre a faixa de areia.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), para que detalhem se atuam nestes casos. A reportagem aguarda retorno. Em nota, o Detran informa que, em caso de atolamento, o condutor é o principal responsável pelo veículo. O órgão esclarece ainda que os motoristas não respeitaram o horário da preamar nem os alertas para retirada dos veículos, feitos pelas equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e do Detran.