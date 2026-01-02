VÍDEO: Praia de Marudá tem carros presos na areia e lixo após virada do ano

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta sexta-feira (2) mostra carros atolados e grande quantidade de lixo deixada por moradores e turistas na praia de Marudá, no município de Marapanim, no nordeste do Pará, após as comemorações de Réveillon. Veja:

As imagens registram garrafas pet e recipientes de bebidas alcoólicas, tanto de vidro quanto de plástico, espalhados pela faixa de areia. O material aparece concentrado em uma área que normalmente é utilizada por banhistas e turistas para lazer e recreação.

Nas imagens, também é possível ver pessoas tentando retirar veículos que ficaram presos na areia e em áreas próximas à água, com o auxílio de outros frequentadores.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou nota para a Prefeitura de Marapanim sobre o caso, e aguardo um retorno.