UFPA abre inscrições para programas de pós-graduação em diversas áreas ; veja como se inscrever
Mais de 30 editais de mestrado e doutorado estão disponíveis no Sigaa, com algumas seleções prevendo reserva de vagas
A Universidade Federal do Pará (UFPA) abriu novas oportunidades de ingresso em programas de pós-graduação, incluindo mestrados e doutorados em diversas áreas do conhecimento. Mais de 30 editais com inscrições abertas para o novo período estão disponíveis no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa).
Os programas contemplam diferentes campos, como:
- Economia
- Geofísica
- Ecologia
- Computação
- Doenças Tropicais
- Engenharia Naval
Algumas seleções preveem reserva de vagas em ações afirmativas, de acordo com as normas específicas de cada programa.
As informações detalhadas sobre público-alvo, linhas de pesquisa, etapas do processo seletivo e documentação exigida devem ser consultadas diretamente nos editais de cada programa.
Oportunidades de Mestrado e Doutorado
No nível de Mestrado, a UFPA oferta vagas em diferentes especialidades. Além dos cursos acadêmicos, a universidade também disponibiliza mestrados profissionais.
Para o doutorado, a UFPA dispõe de vagas em programas consolidados de diversas áreas. Na área de Engenharias, estão abertas seleções para o Doutorado em Engenharia Mecânica, com 16 vagas, e para o Doutorado em Engenharia Elétrica, que oferta 27 vagas. Ambos os programas possuem inscrições previstas entre janeiro e fevereiro de 2026.
Programas de Mestrado:
-
Ciências Sociais Aplicadas e Humanas
Mestrado em Contabilidade
15 vagas;
Inscrições: 2 a 16 de janeiro de 2026.
Mestrado em Economia
20 vagas;
Inscrições: 7 de novembro de 2025 a 16 de janeiro de 2026.
Mestrado em Ciências do Patrimônio Cultural
32 vagas;
Inscrições: 4 de novembro de 2025 a 16 de janeiro de 2026.
Mestrado em Sociobiodiversidade e Educação (Campus Breves)
15 vagas;
Inscrições: 25 de novembro de 2025 a 6 de janeiro de 2026.
-
Engenharias e Tecnologias
Mestrado Acadêmico em Engenharia Mecânica
16 vagas;
Inscrições: 5 a 26 de janeiro de 2026.
Mestrado em Engenharia Elétrica
39 vagas;
Inscrições: 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2026.
Mestrado em Engenharia Naval
26 vagas;
Inscrições: 22 de dezembro de 2025 a 15 de fevereiro de 2026.
Mestrado em Infraestrutura e Desenvolvimento Energético (Tucuruí)
50 vagas;
Inscrições: novembro de 2025 a janeiro de 2026.
Mestrado em Engenharia de Barragem e Gestão Ambiental (Tucuruí)
24 vagas;
Inscrições: novembro de 2025 a janeiro de 2026.
- Ciências da Saúde e Biológicas
Mestrado em Odontologia
24 vagas;
Inscrições: 20 de outubro de 2025 a 19 de janeiro de 2026.
Mestrado em Saúde Coletiva na Amazônia
30 vagas;
Inscrições: até 9 de janeiro de 2026.
Mestrado em Doenças Tropicais
14 vagas;
Inscrições: até 14 de janeiro de 2026.
Mestrado em Genética e Biologia Molecular
23 vagas;
Inscrições: 4 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026.
-
Ciências Exatas, Naturais e Ambientais
- Mestrado em Geografia – 42 vagas
- Mestrado em Oceanografia – 33 vagas
- Mestrado em Geofísica – 16 vagas
- Mestrado em Química – 17 vagas
- Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais – 15 vagas
- Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos – 29 vagas
- Mestrado em Ciências do Movimento Humano – 20 vagas
- Mestrado em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido – 6 vagas
Os prazos de inscrição desses cursos variam entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026, conforme os editais específicos.
-
Mestrados Profissionais
Mestrado Profissional em Análises Clínicas
10 vagas;
Mestrado Profissional em Gestão de Riscos e Desastres Naturais na Amazônia
17 vagas;
Mestrado Profissional em Ensino
24 vagas;
Mestrado Profissional em Ciências e Meio Ambiente
19 vagas;
Mestrado Profissional em Docência em Educação em Ciências e Matemática
22 vagas;
Inscrições entre outubro de 2025 e janeiro de 2026.
Programas de Doutorado:
-
Área de Engenharias
Doutorado em Engenharia Mecânica
Vagas: 16
Período de inscrição: janeiro a fevereiro de 2026
Doutorado em Engenharia Elétrica
Vagas: 27;
Período de inscrição: janeiro a fevereiro de 2026.
-
Área de Ciências Biológicas e da Saúde
Doutorado em Zoologia
Vagas: 8;
Inscrições até: 28 de fevereiro de 2026.
Doutorado em Odontologia
Vagas: 21;
Inscrições até: 19 de janeiro de 2026.
Doutorado em Saúde Animal na Amazônia
Vagas: 11;
Inscrições até: 5 de janeiro de 2026.
Doutorado em Genética e Biologia Molecular
Vagas: 22;
Inscrições até: 21 de janeiro de 2026.
Doutorado em Ecologia
Vagas: 5;
Inscrições: fluxo contínuo até 31 de outubro de 2026.
-
Área de Ciências Exatas e da Terra
Doutorado em Geofísica
Vagas: 12;
Período de inscrição: novembro de 2025 a janeiro de 2026.
Doutorado em Computação
Vagas: 10;
Período de inscrição: novembro de 2025 a janeiro de 2026.
Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos
Vagas: 1 (seleção específica);
Inscrições até: 9 de janeiro de 2026.
-
Outras Áreas do Conhecimento
Doutorado em Inovação Farmacêutica (em rede)
Vagas: 26
Doutorado em Desenvolvimento Econômico, Território e Meio Ambiente
Vagas: 20
Doutorado em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido
Vagas: 3
Doutorado em Ciências e Meio Ambiente
Vagas: 17
Doutorado Profissional em Ensino
Vagas: 14
Os prazos de inscrição desses programas variam conforme o edital, concentrando-se entre novembro de 2025 e janeiro de 2026.
Como se inscrever
As inscrições, assim como o acesso aos editais completos, podem ser realizadas diretamente na página do Sigaa.
