UFPA abre inscrições para programas de pós-graduação em diversas áreas ; veja como se inscrever

A Universidade Federal do Pará (UFPA) abriu novas oportunidades de ingresso em programas de pós-graduação, incluindo mestrados e doutorados em diversas áreas do conhecimento. Mais de 30 editais com inscrições abertas para o novo período estão disponíveis no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa).

Os programas contemplam diferentes campos, como:

Economia

Geofísica

Ecologia

Computação

Doenças Tropicais

Engenharia Naval

Algumas seleções preveem reserva de vagas em ações afirmativas, de acordo com as normas específicas de cada programa.

As informações detalhadas sobre público-alvo, linhas de pesquisa, etapas do processo seletivo e documentação exigida devem ser consultadas diretamente nos editais de cada programa.

Oportunidades de Mestrado e Doutorado

No nível de Mestrado, a UFPA oferta vagas em diferentes especialidades. Além dos cursos acadêmicos, a universidade também disponibiliza mestrados profissionais.

Para o doutorado, a UFPA dispõe de vagas em programas consolidados de diversas áreas. Na área de Engenharias, estão abertas seleções para o Doutorado em Engenharia Mecânica, com 16 vagas, e para o Doutorado em Engenharia Elétrica, que oferta 27 vagas. Ambos os programas possuem inscrições previstas entre janeiro e fevereiro de 2026.

Programas de Mestrado:

Ciências Sociais Aplicadas e Humanas

Mestrado em Contabilidade

15 vagas;

Inscrições: 2 a 16 de janeiro de 2026.

Mestrado em Economia

20 vagas;

Inscrições: 7 de novembro de 2025 a 16 de janeiro de 2026.

Mestrado em Ciências do Patrimônio Cultural

32 vagas;

Inscrições: 4 de novembro de 2025 a 16 de janeiro de 2026.

Mestrado em Sociobiodiversidade e Educação (Campus Breves)

15 vagas;

Inscrições: 25 de novembro de 2025 a 6 de janeiro de 2026.

Engenharias e Tecnologias

Mestrado Acadêmico em Engenharia Mecânica

16 vagas;

Inscrições: 5 a 26 de janeiro de 2026.

Mestrado em Engenharia Elétrica

39 vagas;

Inscrições: 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2026.

Mestrado em Engenharia Naval

26 vagas;

Inscrições: 22 de dezembro de 2025 a 15 de fevereiro de 2026.

Mestrado em Infraestrutura e Desenvolvimento Energético (Tucuruí)

50 vagas;

Inscrições: novembro de 2025 a janeiro de 2026.

Mestrado em Engenharia de Barragem e Gestão Ambiental (Tucuruí)

24 vagas;

Inscrições: novembro de 2025 a janeiro de 2026.

Ciências da Saúde e Biológicas

Mestrado em Odontologia

24 vagas;

Inscrições: 20 de outubro de 2025 a 19 de janeiro de 2026.

Mestrado em Saúde Coletiva na Amazônia

30 vagas;

Inscrições: até 9 de janeiro de 2026.

Mestrado em Doenças Tropicais

14 vagas;

Inscrições: até 14 de janeiro de 2026.

Mestrado em Genética e Biologia Molecular

23 vagas;

Inscrições: 4 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026.

Ciências Exatas, Naturais e Ambientais

Mestrado em Geografia – 42 vagas

– 42 vagas Mestrado em Oceanografia – 33 vagas

– 33 vagas Mestrado em Geofísica – 16 vagas

– 16 vagas Mestrado em Química – 17 vagas

– 17 vagas Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais – 15 vagas

– 15 vagas Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos – 29 vagas

– 29 vagas Mestrado em Ciências do Movimento Humano – 20 vagas

– 20 vagas Mestrado em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido – 6 vagas

Os prazos de inscrição desses cursos variam entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026, conforme os editais específicos.

Mestrados Profissionais

Mestrado Profissional em Análises Clínicas

10 vagas;

Mestrado Profissional em Gestão de Riscos e Desastres Naturais na Amazônia

17 vagas;

Mestrado Profissional em Ensino

24 vagas;

Mestrado Profissional em Ciências e Meio Ambiente

19 vagas;

Mestrado Profissional em Docência em Educação em Ciências e Matemática

22 vagas;

Inscrições entre outubro de 2025 e janeiro de 2026.

Programas de Doutorado:

Área de Engenharias

Doutorado em Engenharia Mecânica

Vagas: 16

Período de inscrição: janeiro a fevereiro de 2026

Doutorado em Engenharia Elétrica

Vagas: 27;

Período de inscrição: janeiro a fevereiro de 2026.

Área de Ciências Biológicas e da Saúde

Doutorado em Zoologia

Vagas: 8;

Inscrições até: 28 de fevereiro de 2026.

Doutorado em Odontologia

Vagas: 21;

Inscrições até: 19 de janeiro de 2026.

Doutorado em Saúde Animal na Amazônia

Vagas: 11;

Inscrições até: 5 de janeiro de 2026.

Doutorado em Genética e Biologia Molecular

Vagas: 22;

Inscrições até: 21 de janeiro de 2026.

Doutorado em Ecologia

Vagas: 5;

Inscrições: fluxo contínuo até 31 de outubro de 2026.

Área de Ciências Exatas e da Terra

Doutorado em Geofísica

Vagas: 12;

Período de inscrição: novembro de 2025 a janeiro de 2026.

Doutorado em Computação

Vagas: 10;

Período de inscrição: novembro de 2025 a janeiro de 2026.

Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos

Vagas: 1 (seleção específica);

Inscrições até: 9 de janeiro de 2026.

Outras Áreas do Conhecimento

Doutorado em Inovação Farmacêutica (em rede)

Vagas: 26

Doutorado em Desenvolvimento Econômico, Território e Meio Ambiente

Vagas: 20

Doutorado em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido

Vagas: 3

Doutorado em Ciências e Meio Ambiente

Vagas: 17

Doutorado Profissional em Ensino

Vagas: 14

Os prazos de inscrição desses programas variam conforme o edital, concentrando-se entre novembro de 2025 e janeiro de 2026.

Como se inscrever

As inscrições, assim como o acesso aos editais completos, podem ser realizadas diretamente na página do Sigaa.