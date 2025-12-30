Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

UFPA abre inscrições para programas de pós-graduação em diversas áreas ; veja como se inscrever

Mais de 30 editais de mestrado e doutorado estão disponíveis no Sigaa, com algumas seleções prevendo reserva de vagas

O Liberal
fonte

No nível de mestrado, a UFPA oferta vagas em diferentes especialidades (Ascom UFPA)

A Universidade Federal do Pará (UFPA) abriu novas oportunidades de ingresso em programas de pós-graduação, incluindo mestrados e doutorados em diversas áreas do conhecimento. Mais de 30 editais com inscrições abertas para o novo período estão disponíveis no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa).

Os programas contemplam diferentes campos, como:

  • Economia
  • Geofísica
  • Ecologia
  • Computação
  • Doenças Tropicais
  • Engenharia Naval

Algumas seleções preveem reserva de vagas em ações afirmativas, de acordo com as normas específicas de cada programa.

As informações detalhadas sobre público-alvo, linhas de pesquisa, etapas do processo seletivo e documentação exigida devem ser consultadas diretamente nos editais de cada programa.

Oportunidades de Mestrado e Doutorado

No nível de Mestrado, a UFPA oferta vagas em diferentes especialidades. Além dos cursos acadêmicos, a universidade também disponibiliza mestrados profissionais.

Para o doutorado, a UFPA dispõe de vagas em programas consolidados de diversas áreas. Na área de Engenharias, estão abertas seleções para o Doutorado em Engenharia Mecânica, com 16 vagas, e para o Doutorado em Engenharia Elétrica, que oferta 27 vagas. Ambos os programas possuem inscrições previstas entre janeiro e fevereiro de 2026.

Programas de Mestrado:

  • Ciências Sociais Aplicadas e Humanas

Mestrado em Contabilidade

15 vagas;

Inscrições: 2 a 16 de janeiro de 2026.

Mestrado em Economia

20 vagas;

Inscrições: 7 de novembro de 2025 a 16 de janeiro de 2026.

Mestrado em Ciências do Patrimônio Cultural

32 vagas;

Inscrições: 4 de novembro de 2025 a 16 de janeiro de 2026.

Mestrado em Sociobiodiversidade e Educação (Campus Breves)

15 vagas;

Inscrições: 25 de novembro de 2025 a 6 de janeiro de 2026.

  • Engenharias e Tecnologias

Mestrado Acadêmico em Engenharia Mecânica

16 vagas;

Inscrições: 5 a 26 de janeiro de 2026.

Mestrado em Engenharia Elétrica

39 vagas;

Inscrições: 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2026.

Mestrado em Engenharia Naval

26 vagas;

Inscrições: 22 de dezembro de 2025 a 15 de fevereiro de 2026.

Mestrado em Infraestrutura e Desenvolvimento Energético (Tucuruí)

50 vagas;

Inscrições: novembro de 2025 a janeiro de 2026.

Mestrado em Engenharia de Barragem e Gestão Ambiental (Tucuruí)

24 vagas;

Inscrições: novembro de 2025 a janeiro de 2026.

  • Ciências da Saúde e Biológicas

Mestrado em Odontologia

24 vagas;

Inscrições: 20 de outubro de 2025 a 19 de janeiro de 2026.

Mestrado em Saúde Coletiva na Amazônia

30 vagas;

Inscrições: até 9 de janeiro de 2026.

Mestrado em Doenças Tropicais

14 vagas;

Inscrições: até 14 de janeiro de 2026.

Mestrado em Genética e Biologia Molecular

23 vagas;

Inscrições: 4 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026.

  • Ciências Exatas, Naturais e Ambientais

  • Mestrado em Geografia – 42 vagas
  • Mestrado em Oceanografia – 33 vagas
  • Mestrado em Geofísica – 16 vagas
  • Mestrado em Química – 17 vagas
  • Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais – 15 vagas
  • Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos – 29 vagas
  • Mestrado em Ciências do Movimento Humano – 20 vagas
  • Mestrado em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido – 6 vagas

Os prazos de inscrição desses cursos variam entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026, conforme os editais específicos.

  • Mestrados Profissionais

Mestrado Profissional em Análises Clínicas

10 vagas;

Mestrado Profissional em Gestão de Riscos e Desastres Naturais na Amazônia

17 vagas;

Mestrado Profissional em Ensino

24 vagas;

Mestrado Profissional em Ciências e Meio Ambiente

19 vagas;

Mestrado Profissional em Docência em Educação em Ciências e Matemática

22 vagas;

Inscrições entre outubro de 2025 e janeiro de 2026.

Programas de Doutorado:

  • Área de Engenharias

Doutorado em Engenharia Mecânica

Vagas: 16

Período de inscrição: janeiro a fevereiro de 2026

Doutorado em Engenharia Elétrica

Vagas: 27;

Período de inscrição: janeiro a fevereiro de 2026.

  • Área de Ciências Biológicas e da Saúde

Doutorado em Zoologia

Vagas: 8;

Inscrições até: 28 de fevereiro de 2026.

Doutorado em Odontologia

Vagas: 21;

Inscrições até: 19 de janeiro de 2026.

Doutorado em Saúde Animal na Amazônia

Vagas: 11;

Inscrições até: 5 de janeiro de 2026.

Doutorado em Genética e Biologia Molecular

Vagas: 22;

Inscrições até: 21 de janeiro de 2026.

Doutorado em Ecologia

Vagas: 5;

Inscrições: fluxo contínuo até 31 de outubro de 2026.

  • Área de Ciências Exatas e da Terra

Doutorado em Geofísica

Vagas: 12;

Período de inscrição: novembro de 2025 a janeiro de 2026.

Doutorado em Computação

Vagas: 10;

Período de inscrição: novembro de 2025 a janeiro de 2026.

Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos

Vagas: 1 (seleção específica);

Inscrições até: 9 de janeiro de 2026.

  • Outras Áreas do Conhecimento

Doutorado em Inovação Farmacêutica (em rede)

Vagas: 26

Doutorado em Desenvolvimento Econômico, Território e Meio Ambiente

Vagas: 20

Doutorado em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido

Vagas: 3

Doutorado em Ciências e Meio Ambiente

Vagas: 17

Doutorado Profissional em Ensino

Vagas: 14

Os prazos de inscrição desses programas variam conforme o edital, concentrando-se entre novembro de 2025 e janeiro de 2026.

Como se inscrever

As inscrições, assim como o acesso aos editais completos, podem ser realizadas diretamente na página do Sigaa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pará

ufpa

Pós-graduação
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

POLÍCIA

Retrospectiva 2025: relembre os crimes e outras ocorrências policiais que mais repercutiram no Pará

Muitos desses episódios repercutiram nacionalmente. Entre esses casos está o sinistro de trânsito envolvendo ônibus da Universidade Federal do Pará (UFPA) e que resultou na morte de quatro membros da instituição

31.12.25 7h00

TRANSIÇÃO

Reforma tributária: o que muda em 2026 e os principais impactos no Pará

Ano de transição do novo sistema de impostos começa com efeitos diretos no comércio e serviços paraenses

31.12.25 7h00

PARÁ

UFPA abre inscrições para programas de pós-graduação em diversas áreas ; veja como se inscrever

Mais de 30 editais de mestrado e doutorado estão disponíveis no Sigaa, com algumas seleções prevendo reserva de vagas

30.12.25 18h07

REGULARIZAÇÃO

Contribuintes têm novo prazo para negociar dívidas de impostos no Pará

Quem tem dívidas de ICMS, IPVA ou outros impostos no estado agora tem um prazo maior para regularizar a situação

30.12.25 17h22

MAIS LIDAS EM PARÁ

PARÁ

UFPA abre inscrições para programas de pós-graduação em diversas áreas ; veja como se inscrever

Mais de 30 editais de mestrado e doutorado estão disponíveis no Sigaa, com algumas seleções prevendo reserva de vagas

30.12.25 18h07

INTERDIÇÃO

Trecho da Transamazônica é interditado após cratera se formar no sudoeste do Pará

A interrupção ocorre no município de Jacareacanga e foi adotada como medida de segurança, informa o Dnit

29.12.25 14h34

AÇÕES

Operação 'Festas Seguras' tem 39 prisões e 147 estabelecimentos fiscalizados na primeira etapa

Desde 19 de dezembro, foram realizadas ações durante o período natalino. Segunda fase ocorre durante as festas de Ano-Novo

28.12.25 19h01

ADEUS

Corpo de Dona Coló será sepultado nesta quarta-feira, em cemitério de Marituba

Dona Coló estava internada há 15 dias no Hospital Abelardo Santos, em Belém, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC)

31.12.25 9h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda