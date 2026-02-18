Mais de 50 gatos são abandonados após remanejamento de famílias em Castanhal

Após assistir a um vídeo publicado nas redes sociais na segunda-feira (16), denunciando o abandono de mais de 50 gatos e alguns cães em um residencial no bairro Jaderlândia, em Castanhal, nordeste do Estado, a veterinária Andreia Piwtorak decidiu ir pessoalmente ao local para verificar a situação e prestar ajuda aos animais.

Os pets teriam sido deixados para trás por seus tutores após o remanejamento de famílias do Residencial Girassol para outro bairro, realizado pelo governo estadual no fim do ano passado. Desde então, os animais estariam vivendo sem alimentação regular e sem acompanhamento veterinário.

“Quando vi o vídeo em uma página de Castanhal, fiquei muito triste e preocupada. Como veterinária, estou sempre atenta ao bem-estar dos animais. Na segunda-feira fui até lá para fazer um reconhecimento. Quando desci do carro, os gatinhos começaram a vir na minha direção. Comprei ração e levei para eles e, imediatamente, comecei uma mobilização para que possam ser adotados”, contou.

Até a manhã desta quarta-feira (18), Andreia já havia resgatado cinco gatinhos, sendo três fêmeas. Dois deles já despertaram interesse de possíveis adotantes.

Além dos resgates, a veterinária iniciou , em sua própria clínica, a castração de três dos animais. Ela também se colocou à disposição para realizar a castração de animais que venham a ser adotados por interessados. Colegas da área sinalizaram apoio nos procedimentos, fortalecendo a rede de ajuda.

No entanto, Andreia ressalta que a maior necessidade neste momento é encontrar tutores o quanto antes.

“Eu quero ajudar, mas não tenho toda a logística. Preciso que as pessoas se disponham a adotar, porque assim que o animal sair da cirurgia já pode ir direto para um lar. Não tenho espaço para manter dez ou quinze animais em pós-operatório ao mesmo tempo”, explicou.

Ela também destaca que não consegue realizar sozinha o resgate de todos os animais que ainda permanecem no residencial e pede apoio de voluntários para auxiliar na retirada segura dos gatos e cães do local.

O caso está sendo acompanhado pela Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais (CDDA) da OAB subseção Castanhal, e atua na intermediação das adoções.

“Quem tiver interesse em adotar um gatinho ou um cãozinho abandonado no conjunto Girassol pode procurar a CDDA, que está fazendo essa intermediação”, orientou.

Interessados em adotar um dos animais abandonados no conjunto Girassol podem procurar a OAB Castanhal, localizada na Rua Gilberto Conceição de Menezes, nº 30, no bairro Cristo, ou entrar em contato por meio do perfil no Instagram @cddaoabcastanhal.