Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Castanhal chevron right

Mais de 50 gatos são abandonados após remanejamento de famílias em Castanhal

Veterinária inicia campanha para adoção dos animais

Patrícia Baía
fonte

Mais de 50 gatos foram abandonados por tutores que deixaram o residencial Girassol (Patrícia Baía / O Liberal)

Após assistir a um vídeo publicado nas redes sociais na segunda-feira (16), denunciando o abandono de mais de 50 gatos e alguns cães em um residencial no bairro Jaderlândia, em Castanhal, nordeste do Estado, a veterinária Andreia Piwtorak decidiu ir pessoalmente ao local para verificar a situação e prestar ajuda aos animais.

VEJA MAIS 

image Abandono de animais: mais de 50 gatos vivem no Parque Cemitério Soledade em Belém
Autoridades pensam soluções para que os animais tenham um local digno dentro do espaço público e enfatizam que o abandono é crime

image Pará passa a aplicar sanções administrativas ao abandono de animais em via pública ou em abrigos
Sancionada pelo governador Helder Barbalho, lei especifica penalização para atos de maus tratos

Os pets teriam sido deixados para trás por seus tutores após o remanejamento de famílias do Residencial Girassol para outro bairro, realizado pelo governo estadual no fim do ano passado. Desde então, os animais estariam vivendo sem alimentação regular e sem acompanhamento veterinário.

“Quando vi o vídeo em uma página de Castanhal, fiquei muito triste e preocupada. Como veterinária, estou sempre atenta ao bem-estar dos animais. Na segunda-feira fui até lá para fazer um reconhecimento. Quando desci do carro, os gatinhos começaram a vir na minha direção. Comprei ração e levei para eles e, imediatamente, comecei uma mobilização para que possam ser adotados”, contou.

Até a manhã desta quarta-feira (18), Andreia já havia resgatado cinco gatinhos, sendo três fêmeas. Dois deles já despertaram interesse de possíveis adotantes.

Além dos resgates, a veterinária iniciou , em sua própria clínica, a castração de três dos animais. Ela também se colocou à disposição para realizar a castração de animais que venham a ser adotados por interessados. Colegas da área sinalizaram apoio nos procedimentos, fortalecendo a rede de ajuda.

No entanto, Andreia ressalta que a maior necessidade neste momento é encontrar tutores o quanto antes.

“Eu quero ajudar, mas não tenho toda a logística. Preciso que as pessoas se disponham a adotar, porque assim que o animal sair da cirurgia já pode ir direto para um lar. Não tenho espaço para manter dez ou quinze animais em pós-operatório ao mesmo tempo”, explicou.

Ela também destaca que não consegue realizar sozinha o resgate de todos os animais que ainda permanecem no residencial e pede apoio de voluntários para auxiliar na retirada segura dos gatos e cães do local.

O caso está sendo acompanhado pela Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais (CDDA) da OAB subseção Castanhal, e atua na intermediação das adoções.

“Quem tiver interesse em adotar um gatinho ou um cãozinho abandonado no conjunto Girassol pode procurar a CDDA, que está fazendo essa intermediação”, orientou.

Interessados em adotar um dos animais abandonados no conjunto Girassol podem procurar a OAB Castanhal, localizada na Rua Gilberto Conceição de Menezes, nº 30, no bairro Cristo, ou entrar em contato por meio do perfil no Instagram @cddaoabcastanhal.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pará

castanhal
Castanhal
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda