Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Trecho da Transamazônica é interditado após cratera se formar no sudoeste do Pará

A interrupção ocorre no município de Jacareacanga e foi adotada como medida de segurança, informa o Dnit

O Liberal
fonte

A interdição total da BR-230 ocorreu no município de Jacareacanga, no Pará (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Por causa das fortes chuvas, um trecho da Rodovia Transamazônica (BR-230), no sudoeste do Pará, está bloqueado após o surgimento de uma cratera. O problema ocorreu no km 1454 da rodovia, que liga os municípios de Itaituba e Jacareacanga. A cratera ocupa toda a pista. Imagens que circulam nas redes sociais mostram motoristas improvisando uma ponte para poder atravessar a rodovia, mas tal procedimento é perigoso e pode causar acidentes.

Em nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) alertou para a interdição total da BR-230/PA, no município de Jacareacanga, desde o início da tarde de sexta-feira (26). A interrupção ocorre no km 1454 da rodovia e foi adotada como medida de segurança em razão do rompimento de parte do pavimento da pista.

VEJA MAIS:

image Vídeo flagra ônibus sobre tábuas na Transamazônica e expõe risco no Pará
Trecho da BR-230 entre Itaituba e Jacareacanga foi cortado pelas chuvas na sexta-feira (26)

image Afundamento de ponte preocupa autoridades em Marabá
Dnit alterou o tráfego na ponte até que os riscos sejam analisados e eventuais correções sejam feitas

Técnicos da autarquia estão no local avaliando soluções de engenharia para a recuperação do trecho. Até o momento, afirmou, “não há previsão para a liberação do tráfego. O trecho interditado está devidamente sinalizado, com alertas sobre o bloqueio da rodovia". Nesta segunda-feira (29), e em nota enviada à reportagem, o Departamento informou que a “situação permanece a mesma por enquanto".

 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

trecho da transamazônica é interditado após cratera se formar no sudoeste do pará

dnit
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

POLÍCIA

Retrospectiva 2025: relembre os crimes e outras ocorrências policiais que mais repercutiram no Pará

Muitos desses episódios repercutiram nacionalmente. Entre esses casos está o sinistro de trânsito envolvendo ônibus da Universidade Federal do Pará (UFPA) e que resultou na morte de quatro membros da instituição

31.12.25 7h00

TRANSIÇÃO

Reforma tributária: o que muda em 2026 e os principais impactos no Pará

Ano de transição do novo sistema de impostos começa com efeitos diretos no comércio e serviços paraenses

31.12.25 7h00

PARÁ

UFPA abre inscrições para programas de pós-graduação em diversas áreas ; veja como se inscrever

Mais de 30 editais de mestrado e doutorado estão disponíveis no Sigaa, com algumas seleções prevendo reserva de vagas

30.12.25 18h07

REGULARIZAÇÃO

Contribuintes têm novo prazo para negociar dívidas de impostos no Pará

Quem tem dívidas de ICMS, IPVA ou outros impostos no estado agora tem um prazo maior para regularizar a situação

30.12.25 17h22

MAIS LIDAS EM PARÁ

PARÁ

UFPA abre inscrições para programas de pós-graduação em diversas áreas ; veja como se inscrever

Mais de 30 editais de mestrado e doutorado estão disponíveis no Sigaa, com algumas seleções prevendo reserva de vagas

30.12.25 18h07

INTERDIÇÃO

Trecho da Transamazônica é interditado após cratera se formar no sudoeste do Pará

A interrupção ocorre no município de Jacareacanga e foi adotada como medida de segurança, informa o Dnit

29.12.25 14h34

AÇÕES

Operação 'Festas Seguras' tem 39 prisões e 147 estabelecimentos fiscalizados na primeira etapa

Desde 19 de dezembro, foram realizadas ações durante o período natalino. Segunda fase ocorre durante as festas de Ano-Novo

28.12.25 19h01

ADEUS

Corpo de Dona Coló será sepultado nesta quarta-feira, em cemitério de Marituba

Dona Coló estava internada há 15 dias no Hospital Abelardo Santos, em Belém, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC)

31.12.25 9h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda