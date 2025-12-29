trecho da transamazônica é interditado após cratera se formar no sudoeste do pará

Por causa das fortes chuvas, um trecho da Rodovia Transamazônica (BR-230), no sudoeste do Pará, está bloqueado após o surgimento de uma cratera. O problema ocorreu no km 1454 da rodovia, que liga os municípios de Itaituba e Jacareacanga. A cratera ocupa toda a pista. Imagens que circulam nas redes sociais mostram motoristas improvisando uma ponte para poder atravessar a rodovia, mas tal procedimento é perigoso e pode causar acidentes.

Em nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) alertou para a interdição total da BR-230/PA, no município de Jacareacanga, desde o início da tarde de sexta-feira (26). A interrupção ocorre no km 1454 da rodovia e foi adotada como medida de segurança em razão do rompimento de parte do pavimento da pista.

Técnicos da autarquia estão no local avaliando soluções de engenharia para a recuperação do trecho. Até o momento, afirmou, “não há previsão para a liberação do tráfego. O trecho interditado está devidamente sinalizado, com alertas sobre o bloqueio da rodovia". Nesta segunda-feira (29), e em nota enviada à reportagem, o Departamento informou que a “situação permanece a mesma por enquanto".