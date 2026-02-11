Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Eleições chevron right

Com ministro Nunes Marques, TSE ouve indígenas no Pará sobre eleições de 2026

Audiência inédita em Belém reuniu lideranças, Funai e Justiça Eleitoral na sede do TRE-PA

Fabyo Cruz
fonte

Nunes Marques ouve demandas indígenas sobre eleições de 2026 no Pará (Wagner Santa/O Liberal)

Pela primeira vez, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realizou uma audiência pública na região amazônica para ouvir diretamente povos indígenas sobre as regras que vão reger as Eleições de 2026. O encontro ocorreu nesta quarta-feira (11/2), na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), em Belém, com a presença de lideranças indígenas, representantes da Funai, magistrados e do vice-presidente do TSE e relator das resoluções eleitorais, ministro Nunes Marques. Ao abrir a audiência, o ministro afirmou que a iniciativa marca uma nova fase de inclusão. “Na década internacional das línguas indígenas, a Justiça Eleitoral inicia uma nova fase voltada a assegurar a participação efetiva dos povos indígenas no processo eleitoral”, disse. Ele também destacou o simbolismo da escolha da capital paraense: “A escolha de Belém não é meramente geográfica, ela é simbólica, política e democrática".

A iniciativa faz parte do processo de elaboração das resoluções que disciplinam o próximo pleito e busca ampliar a inclusão de grupos historicamente minorizados no sistema eleitoral. As contribuições colhidas poderão resultar em mudanças concretas, com previsão de aprovação das novas regras até março deste ano. Entre as principais demandas apresentadas está a instalação de urnas eletrônicas em aldeias de difícil acesso, a oferta de transporte público para eleitores indígenas e a capacitação de mesários pertencentes às próprias comunidades.

image Lideranças indígenas participam de audiência pública no TRE-PA (Wagner Santana/O Liberal)

Hans Kabea Munduruku, coordenador regional da Funai em Itaituba, no sudoeste do Pará, disse à reportagem que a distância entre aldeias e locais de votação ainda é um dos principais obstáculos ao exercício do voto. “É muito prejuízo para os indígenas chegarem até o local das urnas atualmente”, afirmou. “Então, é muito necessário que o TRE entre em parceria com poderes públicos para disponibilizar transportes e também alimentação, porque ele sofre demais também com a alimentação”, disse.

Ele observou que a ausência de transporte público adequado abre espaço para práticas que podem comprometer a autonomia do eleitor indígena. “Essa iniciativa é importante para que as pessoas ligadas à candidatura não possam chegar com indígena oferecendo outros [benefícios], como já vem acontecendo”, afirmou.

image Hans Kabea é coordenador regional da Funai em Itaituba (Wagner Santana/O Liberal)

Outra proposta apresentada pela Funai prevê a formação de indígenas para atuar como mesários e presidentes de seção eleitoral. A medida busca fortalecer a autonomia das comunidades e garantir que o processo seja conduzido por pessoas familiarizadas com as especificidades culturais locais.

“Colocando capacitação ou formação dos indígenas para se trabalharem como mesários ou mesmo presidente de mesa, que sejam indígenas de outra aldeia ou da cidade para presidir, para não ter problema em dizer que aquele indígena é morador de lá. Ele tem que ser pessoa neutra”, explicou Hans Kabea.

Barreiras linguísticas e falta de informação 

Além das dificuldades logísticas, lideranças indígenas apontaram que a barreira linguística e o acesso limitado à informação ainda comprometem a participação plena nas eleições. A liderança Tainara Kirixi Munduruku, do município de Jacareacanga, no sudoeste do Pará, defendeu a capacitação de mesários indígenas como forma de facilitar o processo eleitoral nas aldeias.

“A gente bate muito na questão da língua indígena, porque muitos eleitores ainda não entendem muito bem o português. Então, tendo um mesário indígena treinado para estar atuando na sessão vai facilitar muita coisa”, afirmou. Ela também destacou que as comunidades enfrentam dificuldades para acessar informações sobre mudanças nas regras eleitorais. “Toda vez que for atualizado alguma coisa em relação às eleições, a gente precisa dessas informações. Que essas informações cheguem simples para nós entender. Porque o português é muito complexo”, disse.

image Tainara Kirixi é liderança indígena Munduruku, do município de Jacareacanga (Wagner Santana/O Liberal)

Para Tainara, o encontro representa um avanço histórico na relação entre a Justiça Eleitoral e os povos indígenas. “É a primeira vez que a gente participa de uma audiência que veio para ouvir as nossas demandas e dificuldades”, afirmou.

Justiça Eleitoral avalia mudanças 

O presidente do TRE do Pará, desembargador José Maria Teixeira do Rosário, afirmou que as propostas serão encaminhadas ao plenário do TSE e podem ser incorporadas às normas eleitorais já no próximo pleito. “Todas as sugestões que foram feitas aqui serão levadas ao plenário do TSE para serem discutidas e votadas”, disse. “Há necessidade de fazer com que esses povos originários participem efetivamente do processo democrático", completou.

image O desembargador José Maria Teixeira do Rosário é presidente do TRE-PA (Wagner Santana/O Liberal)

Ele também destacou que ampliar o acesso às urnas eletrônicas nas aldeias é uma medida viável e necessária, especialmente em regiões de difícil acesso, como ocorre em várias áreas da Amazônia. Ainda segundo o magistrado, a participação indígena no sistema eleitoral permanece abaixo do ideal e exige políticas públicas específicas para garantir o direito ao voto de forma plena e consciente.

Audiência inédita pode influenciar regras eleitorais

Ao encerrar a audiência, o ministro Nunes Marques afirmou que as contribuições recebidas representam uma oportunidade de aperfeiçoar o sistema eleitoral e torná-lo mais inclusivo. “Não tivemos oportunidade, nas audiências realizadas no TSE, de tomar conhecimento do que acontece no dia a dia dessas comunidades”, afirmou. “Agradeço a presença de todas e todos, especialmente das lideranças dos povos originários", finalizou.

A audiência em Belém foi a primeira realizada pelo TSE com foco específico nas demandas de povos indígenas na região amazônica. As sugestões apresentadas serão analisadas pela equipe técnica da Corte e poderão resultar em mudanças nas resoluções que vão reger as eleições de 2026.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ministro nunes marques

tse

tre

eleições 2026

indígenas

pará

belém

Eleições
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS EM ELEIÇÕES

ELEIÇÕES 2026

Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026

Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam

26.01.26 23h26

FÓRUM VERDEMOCRACIA

Professora questiona se o sistema eleitoral brasileiro ainda garante a plena democracia, em Belém

Durante o Fórum Nacional Verdemocracia, professora alertou sobre os riscos das novas tecnologias aos pilares da democracia e defendeu o voto livre como cláusula essencial do sistema

16.09.25 13h06

PREFEITO DE TUCURUÍ

STF suspende realização de novas eleições em Tucuruí; entenda

Decisão do STF impede realização de eleições suplementares em Tucuruí, que seriam realizadas em 3 de agosto, devido a questionamentos sobre a inelegibilidade do prefeito cassado.

21.07.25 17h29

JUSTIÇA

TSE torna inelegível dono da Havan por abuso de poder econômico; entenda

A defesa diz que recorrerá da decisão.

03.06.25 21h47

MAIS LIDAS EM ELEIÇÕES

1

Economia

Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

Hana Ghassan divulgou em suas redes sociais a seleção para professores e cargos administrativos com cotas raciais

2

saúde

Boletim médico atualiza estado de saúde do senador Jader Barbalho

O comunicado da unidade de saúde aponta melhora do senador, internado com desidratação e suspeita de virose

3

ELEIÇÕES 2026

Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026

Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam

4

DESIDRATAÇÃO

Senador Jader Barbalho é internado após quadro de desidratação

Parlamentar deu entrada no Hospital Beneficente Portuguesa, em Belém

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda