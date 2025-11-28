Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Igrejas realizam ‘Bênção das Canetas’ na véspera do Enem na Grande Belém

Estudantes de Belém, Ananindeua e Marituba farão a primeira etapa da prova neste domingo (30)

Na Catedral Metropolitana de Belém, no bairro da Cidade Velha, a cerimônia ocorre às 18h deste sábado (29). A informação foi publicada nas redes sociais da Catedral. (Foto: Arquivo O Liberal)

Estudantes de Belém, Ananindeua e Marituba participam, neste domingo (30), do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. A aplicação na Grande Belém foi adiada devido à realização da COP 30, e a segunda etapa ocorrerá no dia 7 de dezembro. Ao todo, 95.784 inscritos devem participar do exame nos três municípios, dos quais 21.775 são concluintes do ensino médio, segundo dados do Inep.

Belém concentra o maior número de candidatos, com 69.647 participantes. Ananindeua tem 22.183 inscritos, enquanto Marituba contabiliza 3.954. Os números constam no Painel do Enem, disponível no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação da prova.

Às vésperas do exame, algumas igrejas da região promovem a tradicional “Bênção das Canetas”, um momento de fé e acolhimento aos estudantes. Na Catedral Metropolitana de Belém, localizada no bairro da Cidade Velha, a cerimônia está marcada para as 18h deste sábado (29), conforme informado pelas redes sociais da instituição. Já na Capelania Matriz Nossa Senhora de Loreto (Capelania Militar – Matriz), na travessa Alferes Costa, nº 2242, no bairro do Marco, a bênção ocorrerá durante a missa das 17h do mesmo dia.

PROVA

No domingo, os participantes da aplicação excepcional do Enem resolverão 90 questões de múltipla escolha, 45 de linguagens (língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes, educação física e TICs) e ciências humanas (história, geografia, filosofia e sociologia), além de produzir uma redação dissertativa-argumentativa.

CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO

Os candidatos devem consultar o local de prova no Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível na Página do Participante. O documento também traz o número de inscrição, datas, horários e informações sobre atendimento especializado ou uso de nome social, quando aplicável.

ABERTURA DOS PORTÕES

De acordo com o Inep, todos os procedimentos e regras seguem os mesmos adotados na aplicação regular. Os portões abrem às 12h e fecham às 13h (horário de Brasília). A prova começa às 13h30 e se encerra às 19h, com duração total de 5 horas e 30 minutos. O fuso horário de Belém, Ananindeua e Marituba é o mesmo da capital federal.

