Passarela que apresentou risco de desabamento é retirada na avenida Júlio César

A decisão pela remoção da estrutura visa permitir uma investigação mais aprofundada das causas do problema.

Ana Laura Carvalho

A passarela da Avenida Júlio César, no trecho do canal São Joaquim em Belém, começou a ser removida na noite desta terça-feira (10), desde as 20h. A Prefeitura de Belém anunciou a medida na segunda-feira (9), durante coletiva de imprensa no Palácio Antônio Lemos, para que a estrutura passe por uma análise técnica detalhada.

Para a realização do serviço de remoção, os dois sentidos da Avenida Júlio César foram interditados. Agentes da Segbel estão posicionados em todos os acessos, a partir do viaduto da Pedro Álvares Cabral, no Conjunto Bela Vista e na subida do elevado pela Avenida Centenário.

Análise técnica e segurança

O titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Belém (Seinfra), Arnaldo Dopazo, conversou com a reportagem do Grupo Liberal na noite desta terça-feira (10). Ele detalhou os procedimentos para a retirada da passarela que apresentou risco de desabamento na última sexta-feira (7).

Segundo Dopazo, a equipe técnica da Seinfra realiza monitoramento diário da passarela desde o incidente. A decisão pela remoção da estrutura visa permitir uma investigação mais aprofundada das causas do problema.

Veja imagens do procedimento:

Remoção da passarela da Júlio César

O secretário enfatizou: “Desde a última sexta-feira estamos fazendo um monitoramento diário na estrutura. Agora há necessidade de remover a passarela para que possamos investigar com mais detalhes o que aconteceu”.

Remoção evita transtornos no trânsito

Dopazo explicou que, embora a análise pudesse ser feita com a estrutura no local, essa opção causaria grandes transtornos ao trânsito. A Avenida Júlio César é uma das vias mais movimentadas da capital paraense.

