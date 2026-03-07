Passarela com risco de desabamento causa transtornos e atrasa voos no Aeroporto de Belém

Voos com saída de Belém sofreram atrasos na tarde e na noite desta sexta-feira (6) após a interdição de uma passarela na avenida Júlio César, nas proximidades do Parque São Joaquim, por risco de desabamento. A via é uma das principais rotas de acesso ao Aeroporto Internacional de Belém, e o bloqueio provocou um longo congestionamento, dificultando a chegada de passageiros ao terminal.

Por causa do trânsito intenso, várias pessoas tiveram dificuldades para chegar ao aeroporto a tempo de embarcar, e algumas não conseguiram seguir viagem a partir da capital paraense.

Procurada, a Norte da Amazônia Airports (NOA), concessionária responsável pelo Aeroporto Internacional de Belém, informou que foram registrados atrasos na decolagem de três voos entre a tarde e a noite desta sexta-feira. Segundo a empresa, dois eram operados pela Azul e um pela Latam, “por razões não divulgadas pelas companhias aéreas”.

“A concessionária orienta que informações específicas sobre os voos, incluindo eventuais ausências de passageiros, sejam verificadas diretamente com as respectivas companhias aéreas”, diz o comunicado da NOA.

Em nota enviada à reportagem às 23h14, a Azul confirmou impactos na operação. A companhia informou que, “em razão da interdição da via nas proximidades do Aeroporto Internacional de Belém, retardou os horários de saída de três voos, em razão do impacto no trânsito para a chegada de Clientes e Tripulantes”.

De acordo com a empresa, os voos afetados foram AD4101 (Belém–Fortaleza), AD2705 (Belém–Viracopos) e AD4787 (Belém–Confins). A companhia informou ainda que as aeronaves já decolaram para seus destinos.

Já a Latam afirmou, em contato telefônico com a reportagem, que não identificou atrasos nas operações decorrentes do incidente com a passarela, contrariando a informação divulgada anteriormente pela concessionária do aeroporto.