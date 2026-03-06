Capa Jornal Amazônia
Passarela na av. Júlio César tem risco de desabamento e trânsito é interrompido em Belém

A Prefeitura de Belém determinou a realização de uma vistoria técnica detalhada na estrutura da passarela, além da análise das condições de segurança de outras intervenções vinculadas à obra, garantindo que nenhum risco seja imposto à população

Saul Anjos
fonte

A imagem em destaque mostra a situação na avenida Júlio César. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Uma passarela que fica na Avenida Júlio César, nas proximidades do Parque São Joaquim e do Aeroporto Internacional de Belém, precisou ser interditada na tarde desta sexta-feira (6/3) por risco de desabamento. De acordo com a Prefeitura de Belém, assim que a situação foi constatada, equipes técnicas da área de infraestrutura do município foram acionadas para avaliar as condições da estrutura e adotar medidas emergenciais de segurança. Como medida preventiva, foi determinada a interdição da via no trecho afetado para evitar qualquer risco à população.

A Polícia Militar, Corpo de Bombeiros (CBMPA) e também a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), que organizam o fluxo de veículos e orientam condutores sobre rotas alternativas, a fim de minimizar os impactos no trânsito da região, estão no local.

A Prefeitura de Belém ressaltou que a obra é de responsabilidade do Consórcio Igarapé São Joaquim, empresa contratada para a execução dos serviços. "Diante do ocorrido, o município já iniciou os procedimentos administrativos para apuração rigorosa das responsabilidades técnicas, incluindo a notificação formal da empresa para que apresente esclarecimentos imediatos e adote as providências necessárias para a correção do problema", informou.

Caso sejam constatadas falhas na execução ou no cumprimento das normas técnicas e contratuais, a gestão municipal disse que o Consórcio Igarapé São Joaquim (composto pelas empresas Construbase Engenharia e HTBR Arquitetura e Engenharia) será devidamente responsabilizado, podendo sofrer sanções administrativas, contratuais e legais, conforme previsto no contrato e na legislação vigente.

A Prefeitura também determinou a realização de uma vistoria técnica detalhada na estrutura da passarela, além da análise das condições de segurança de outras intervenções vinculadas à obra, garantindo que nenhum risco seja imposto à população.

