Trânsito na Almirante Barroso trava por risco de queda de passarela na avenida Júlio César

O trânsito na avenida Almirante Barroso, em Belém, registra fortes pontos de retenção na tarde desta sexta-feira (6). O engarrafamento, que trava o fluxo no elevado Carlos Marighella, é reflexo da interdição de uma passarela com risco de desabamento na avenida Júlio César, próximo ao Aeroporto Internacional. O bloqueio preventivo na via causa um efeito cascata que paralisa o tráfego no bairro do Marco, afetando motoristas que tentam acessar as principais saídas da capital.

A interdição ocorre na altura do canal São Joaquim, em um trecho situado a cinco quilômetros da Almirante Barroso. Como medida de segurança, as autoridades também fecharam o acesso ao elevado Daniel Berg, localizado a 900 metros da estrutura comprometida.

De acordo com o aplicativo Waze, por volta das 17h, diversos pontos de lentidão foram identificados na avenida Júlio César, especificamente no sentido da avenida Almirante Barroso para a avenida Pedro Álvares Cabral. A retenção se intensifica à medida que os veículos se aproximam da estrutura comprometida.

Devido ao travamento das vias e ao aumento no tempo de deslocamento, usuários relatam que os preços das corridas em aplicativos de transporte subiram significativamente nesta tarde. Para fugir da lentidão, condutores buscam rotas alternativas por dentro dos bairros da Marambaia e Maracangalha.

Av. Júlio César interditada

Bloqueios

O supervisor Ismaile, da Segbel, explicou que as equipes mantiveram um bloqueio na Júlio César com a avenida Pedro Álvares Cabral, para que os condutores não seguissem sentido ao Aeroporto. Ao invés de passar por esse trecho, ele recomendou que os moradores seguissem pela Arthur Bernardes, Centenário e Augusto Montenegro.

“Existe outro bloqueio na Pedro Álvares Cabral, ao lado do Corpo de Bombeiros, para ninguém conseguir acessar a Júlio César. Tem outro bloqueio na Pedro Álvares Cabral, oposto ao do Corpo de Bombeiros, para que ninguém consiga subir para a Júlio César. E na Centenário, temos um bloqueio no início da ponte, onde houve o abalo da estrutura”, detalhou.

