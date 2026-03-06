Saiba as rotas alternativas da av. Júlio César, interditada por risco de desabamento de passarela

A Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel) interditou as duas vias da avenida Júlio César com a avenida Pedro Álvares Cabral, no sentido para o Aeroporto Internacional de Belém, devido ao risco de desabamento de uma passarela instalada no local na tarde desta sexta-feira (6/3). Motoristas que precisarem acessar a avenida para o aeroporto e bairros nas proximidades devem pegar rotas alternativas como avenida Arthur Bernardes, avenida Centenário e avenida Augusto Montenegro.

De acordo com a Prefeitura de Belém, assim que a situação foi constatada, equipes técnicas da área de infraestrutura do município foram acionadas para avaliar as condições da estrutura e adotar medidas emergenciais de segurança. Como medida preventiva, foi determinada a interdição da via no trecho afetado para evitar qualquer risco à população.

A Prefeitura de Belém ressaltou que a obra é de responsabilidade do Consórcio Igarapé São Joaquim, empresa contratada para a execução dos serviços. "Diante do ocorrido, o município já iniciou os procedimentos administrativos para apuração rigorosa das responsabilidades técnicas, incluindo a notificação formal da empresa para que apresente esclarecimentos imediatos e adote as providências necessárias para a correção do problema", informou.

Caso sejam constatadas falhas na execução ou no cumprimento das normas técnicas e contratuais, a gestão municipal disse que o Consórcio Igarapé São Joaquim (composto pelas empresas Construbase Engenharia e HTBR Arquitetura e Engenharia) será devidamente responsabilizado, podendo sofrer sanções administrativas, contratuais e legais, conforme previsto no contrato e na legislação vigente.

A prefeitura também determinou a realização de uma vistoria técnica detalhada na estrutura da passarela, além da análise das condições de segurança de outras intervenções vinculadas à obra, garantindo que nenhum risco seja imposto à população.